Điện Biên xử lý gần 50 trường hợp bình luận, chia sẻ thông tin xấu độc

Qua công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội trên địa bàn thường xuyên bình luận, chia sẻ các nội dung tiêu cực từ những bài viết, video có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân được đăng tải trên hệ thống trang, kênh phản động của đối tượng Lê Trung Khoa.

Đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã làm việc với gần 50 trường hợp có hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh và tính chất, mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp; giáo dục, nhắc nhở, răn đe 33 trường hợp theo quy định. Các trường hợp còn lại đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Điện Biên làm việc với trường hợp có bình luận tiêu cực, cổ súy cho thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Quá trình làm việc, các cá nhân vi phạm được tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan. Sau khi nhận thức rõ hành vi vi phạm, các trường hợp đã tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, nội dung vi phạm; rời khỏi các hội, nhóm có nội dung xấu độc, chống phá và ký cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận; không tiếp tay lan truyền thông tin giả, sai sự thật, thông tin xấu độc và các luận điệu xuyên tạc, chống phá. Việc sử dụng mạng xã hội cần tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.