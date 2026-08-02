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Đối tượng bị truy nã ra đầu thú sau hơn 2 năm lẩn trốn

Chủ Nhật, 20:57, 02/08/2026
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VOV.VN - Sau hơn 2 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã về tội hủy hoại rừng đã đến cơ quan công an đầu thú để mong hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2023, Giàng Thị Mai có hành vi hủy hoại rừng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc bản Huổi Chá, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ (nay là xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên). Ngày 12/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nậm Pồ đã khởi tố bị can về hành vi Hủy hoại rừng theo Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Giàng Thị Mai đã rời khỏi địa phương, vào tỉnh Đắk Nông làm thuê rồi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nhằm trốn tránh sự truy cứu của pháp luật. Ngày 22/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng.

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Giàng Thị Mai tại cơ quan chức năng

Trong thời gian đối tượng bỏ trốn, Tổ công tác 327 thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, chính quyền địa phương cùng gia đình nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau quá trình phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong công tác tuyên truyền, vận động, ngày 31/7/2026, sau khi trở về Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, Giàng Thị Mai đã tự nguyện đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Điện Biên đang hoàn tất các thủ tục để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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Nóng 24h ngày 26/7: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 4 năm lẩn trốn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (TP) Cần Thơ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh và Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh (thường trú tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khi đang lẩn trốn tại xã Bến Lức.

Vũ Lợi - Thu Trang/VOV-Tây Bắc
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