Cập nhật sức khỏe nạn nhân sống sót trong vụ cháy xe khách, khiến 7 người chết

Xe khách cháy làm 7 người tử vong thương tâm.

Sáng 21/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, cho biết bệnh viện tiếp nhận, điều trị các nạn nhân trong vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai.

Hiện trường vụ cháy xe làm 7 người tử vong thương tâm.

Theo bác sĩ Quang, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân sau vụ hỏa hoạn. “Sau khi được sơ cấp cứu, một bệnh nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện. Hai bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị, theo dõi tại bệnh viện và hiện sức khỏe đều ổn định”, bác sĩ Nguyễn Tường Quang thông tin.

Rạng sáng 21/7, vụ cháy xe giường nằm xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, khiến 7 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30, xe khách mang biển kiểm soát 50H-447.XX lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Khi vừa qua khu vực ngã ba Sông Thao, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phần đầu xe nên lập tức dừng phương tiện.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe khách. Một số hành khách kịp thời thoát ra ngoài, trong khi nhiều người không may mắc kẹt bên trong. Người dân sống gần hiện trường đã mang bình chữa cháy cùng các phương tiện sẵn có đến hỗ trợ dập lửa nhưng không thành do đám cháy lan quá nhanh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phân luồng giao thông. Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong.

Hiện hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.