Khởi tố vụ mua bán hóa đơn khống hơn 823 triệu đồng tại Ninh Bình

Thứ Năm, 15:40, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, phường Mỹ Lộc.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, địa chỉ tại thôn Hàn Thông, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc công ty, đã thông qua các mối quan hệ để mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống. Thông qua đối tượng trung gian, Dũng móc nối với Nguyễn Thị Thanh Hoa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép  để thực hiện hành vi vi phạm.

Bị can Nguyễn Thế Dũng tại Cơ quan Công an

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2023, Nguyễn Thế Dũng đã mua tổng cộng 16 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế hơn 823 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Dũng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Khởi tố 6 bị can lập 14 doanh nghiệp "ma" mua bán hóa đơn trái phép
Khởi tố 6 bị can lập 14 doanh nghiệp “ma” mua bán hóa đơn trái phép

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố 6 bị can trong đường dây lập 14 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn, với tổng giá trị giao dịch hơn 131 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách và làm sai lệch hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Khởi tố vụ mua bán hóa đơn, bắt giám đốc công ty xăng dầu ở Đà Nẵng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can; đồng thời bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có 1 giám đốc công ty xăng dầu và 2 giám đốc hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách qua ứng dụng G và X.SM.

Thành lập 60 công ty ma mua bán hóa đơn trái phép hơn 6.000 tỷ đồng ở Đồng Nai

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin, đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn và các tỉnh, thành liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

