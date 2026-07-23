English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá đường dây bán trang sức giả mạo trị giá gần 4 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Thứ Năm, 11:23, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/7, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ lượng lớn trang sức giả mạo thương hiệu lớn trị giá gần 4 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phạm Thị Huyền (sinh năm 1998) ở xã Lương Tài thường xuyên sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook và TikTok để đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

triet pha duong day ban trang suc gia mao tri gia gan 4 ty dong o bac ninh hinh anh 1
Cán bộ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra tại số nhà 54, đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Huyền đang bày bán 283 sản phẩm trang sức gồm: Dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K) có in, khắc logo, tên các nhãn hiệu nổi tiếng như: Hermès, Cartier, Chanel, Van Cleef & Arpels (VCA) và Bvlgari.

Qua kết quả định giá, tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là 3,955 tỷ đồng.

triet pha duong day ban trang suc gia mao tri gia gan 4 ty dong o bac ninh hinh anh 2
Tang vật vụ án mua bán trang sức giả trên mạng

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

 

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT công ty ở Bắc Ninh, thu giữ 65 tấn phân bón giả
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT công ty ở Bắc Ninh, thu giữ 65 tấn phân bón giả

VOV.VN - Ngày 21/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.Q.N. (SN 1978, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT công ty ở Bắc Ninh, thu giữ 65 tấn phân bón giả

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT công ty ở Bắc Ninh, thu giữ 65 tấn phân bón giả

VOV.VN - Ngày 21/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.Q.N. (SN 1978, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

Triệt phá ổ nhóm thuê nhà ở Bắc Ninh chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán kiếm lời
Triệt phá ổ nhóm thuê nhà ở Bắc Ninh chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán kiếm lời

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công một ổ nhóm gồm 9 đối tượng thuê nhà tại xã Hợp Thịnh để tổ chức chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Triệt phá ổ nhóm thuê nhà ở Bắc Ninh chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán kiếm lời

Triệt phá ổ nhóm thuê nhà ở Bắc Ninh chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán kiếm lời

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công một ổ nhóm gồm 9 đối tượng thuê nhà tại xã Hợp Thịnh để tổ chức chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng
Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 14/7, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và bắt giữ 13 đối tượng với số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 14/7, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và bắt giữ 13 đối tượng với số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường
Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình H, Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ sạch Thiên Trường về tội gây ô nhiễm môi trường.

Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình H, Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ sạch Thiên Trường về tội gây ô nhiễm môi trường.

Bộ Công an gửi Thư khen về thành tích triệt phá đường dây “Bún Chả TV” ở Bắc Ninh
Bộ Công an gửi Thư khen về thành tích triệt phá đường dây “Bún Chả TV” ở Bắc Ninh

VOV.VN - Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Bắc Ninh về thành tích triệt phá đường dây “Bún Chả TV” phát sóng thể thao trái phép, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Bộ Công an gửi Thư khen về thành tích triệt phá đường dây “Bún Chả TV” ở Bắc Ninh

Bộ Công an gửi Thư khen về thành tích triệt phá đường dây “Bún Chả TV” ở Bắc Ninh

VOV.VN - Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Bắc Ninh về thành tích triệt phá đường dây “Bún Chả TV” phát sóng thể thao trái phép, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật