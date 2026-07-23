Triệt phá đường dây bán trang sức giả mạo trị giá gần 4 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phạm Thị Huyền (sinh năm 1998) ở xã Lương Tài thường xuyên sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook và TikTok để đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cán bộ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra tại số nhà 54, đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Huyền đang bày bán 283 sản phẩm trang sức gồm: Dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K) có in, khắc logo, tên các nhãn hiệu nổi tiếng như: Hermès, Cartier, Chanel, Van Cleef & Arpels (VCA) và Bvlgari.

Qua kết quả định giá, tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là 3,955 tỷ đồng.

Tang vật vụ án mua bán trang sức giả trên mạng

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.