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Làm rõ vụ đột nhập nhà người quen trộm tài sản ở Cần Thơ

Chủ Nhật, 14:08, 01/11/2026
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VOV.VN - Ngày 1/11, Công an phường Cái Răng, TP. Cần Thơ cho biết, đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Cái Răng tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Trường về việc chị ruột là bà N.T.L. (sinh năm 1969, ngụ khu vực 3, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ) bị mất một điện thoại di động iPhone 14 Pro Max, một sợi dây chuyền vàng 18K trị giá 8,7 triệu đồng và 16 triệu đồng tiền mặt. Thời điểm đó bà L. đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cái Răng đã phân công lực lượng đến bệnh viện làm việc với bị hại; đồng thời kiểm tra hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh các mối quan hệ liên quan.

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Công an phường Cái Răng đã thu giữ 7 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại

Qua xác minh, Công an phường Cái Răng tập trung làm rõ Lê Hữu Tài (sinh năm 1976, ngụ xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ), là người có quan hệ quen biết với bà L. và từng nhiều lần đến nhà bị hại. Theo cơ quan công an, Tài có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong quá trình truy tìm, Công an phường Cái Răng phát hiện Tài xuất hiện trên địa bàn phường Ninh Kiều nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Lê Hữu Tài khai nhận đã lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự sơ hở của bị hại để đột nhập vào nhà, lấy số tài sản nêu trên. Sau đó, Tài mang sợi dây chuyền đi bán lấy tiền tiêu xài và đưa chiếc điện thoại của bà L. cho người thân sử dụng.

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Tại cơ quan công an, Lê Hữu Tài khai nhận đột nhập vào nhà lấy số tài sản

Công an phường Cái Răng đã thu giữ 7 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại iPhone 14 Pro Max mới mua; đồng thời thu hồi chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max của bị hại do người thân của Tài giao nộp.

Hiện, Công an phường Cái Răng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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