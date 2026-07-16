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Lạng Sơn: Bắt giữ nhiều đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ Năm, 17:49, 16/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, đấu tranh làm rõ đường dây và bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup.

Kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 6/2026 đến nay, Trịnh Đắc Vinh (sinh năm 1984, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) đã đứng ra nhận cá độ bóng đá của nhiều đối tượng trên địa bàn trong thời gian diễn ra vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Sau khi nhận cá độ từ các đối tượng, Vinh giữ lại một phần để hưởng lợi, phần còn lại chuyển cho Nguyễn Hùng Mạnh (sinh năm 1989, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn). Mạnh sử dụng máy tính truy cập trang "kèo nhà cái" để lấy tỷ lệ các trận đấu thuộc vòng chung kết FIFA World Cup 2026, sau đó chuyển cho Vinh và các con bạc để tổ chức nhận cá độ. Các đối tượng trao đổi thông tin cá cược chủ yếu qua ứng dụng mạng xã hội; sau mỗi trận đấu sẽ đối chiếu kết quả thắng, thua để thanh toán tiền.

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 7 đối tượng tham gia đánh bạc tại cơ quan công an.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, điều tra với 07 đối tượng tham gia đánh bạc; đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Trịnh Đắc Vinh và Nguyễn Hùng Mạnh. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó qua công tác điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định khoảng đầu tháng 6/2026, Hà Văn Lý (sinh năm 1987, trú tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn) đã tạo tài khoản cá cược trên mạng internet để tham gia cá độ bóng đá. Sau đó, Lý cung cấp thông tin tỷ lệ cá cược cho một số đối tượng gồm Bế Văn Đạo (sinh năm 1983), Nguyễn Mạnh Sơn (sinh năm 1966), Trần Thế Hùng (sinh năm 1980), Bế Trọng Quỳnh (sinh năm 1991) và Hà Văn Hùng (sinh năm 1998) cùng trú tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn để tham gia cá độ các trận đấu thuộc khuôn khổ Giải bóng đá World Cup 2026. Các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, mạng Internet để trao đổi thông tin cá cược, kết thúc mỗi trận đấu sẽ tính kết quả thắng thua theo tỷ lệ đã được quy ước và thanh toán tiền thắng thua bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Từ ngày 15/6/2026 đến ngày 11/7/2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của Lý trên trang web là khoảng trên 600 triệu đồng.

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4 đối tượng đánh bạc tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hà Văn Lý, Bế Văn Đạo, Nguyễn Mạnh Sơn và Trần Thế Hùng để điều tra về hành vi “Đánh bạc”. Đối với Bế Trọng Quỳnh và Hà Văn Hùng, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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