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Tài xế xe khách dương tính ma túy, chạy 134km/h trên đường Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 15:43, 25/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tài xế xe khách chạy 134km/h trên đoạn đường giới hạn 70km/h, không xuất trình được giấy phép lái xe và dương tính với chất ma túy. Người vi phạm đã bị lập biên bản, bàn giao công an xử lý.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một tài xế xe khách vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, gồm chạy quá tốc độ, không xuất trình được giấy phép lái xe và dương tính với chất ma túy.

Sáng 25/7, Tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cuôr Đăng, chạy với tốc độ 134km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép trên tuyến chỉ là 70km/h.

tai xe xe khach duong tinh ma tuy, chay 134km h tren duong ho chi minh hinh anh 1
Tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk làm việc với tài xế là Huỳnh Ngọc Tấn. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Qua kiểm tra, trên xe có 4 hành khách. Tài xế là Huỳnh Ngọc Tấn (38 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) không xuất trình được giấy phép lái xe. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Tấn khai giấy phép lái xe đang bị cơ quan chức năng tạm giữ và đã quá thời hạn giải quyết.

Nhận thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đưa người này đến cơ sở y tế kiểm tra chất ma túy. Kết quả cho thấy tài xế dương tính với chất ma túy.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi nêu trên, đồng thời bàn giao Huỳnh Ngọc Tấn cho Công an phường Tân Lập để tiếp tục xử lý theo quy định.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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