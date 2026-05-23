Lật tẩy chiêu lừa của "thần y" dùng mạng xã hội quảng cáo chữa bách bệnh

Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (SN 1958, trú thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội) cùng 7 người khác để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Tiến Nam cùng nhóm đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, "nổ" rằng mình có thể chữa được bách bệnh nhằm thu hút các nạn nhân.

Theo điều tra, vào đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm do Nguyễn Tiến Nam cầm đầu, nghi vấn hoạt động lừa đảo dưới hình thức chữa bệnh bằng uống nước ion kiềm.

Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng dùng mạng xã hội để đăng tải video giả mạo rằng ông Nam có thể chữa được bách bệnh, kể cả các bệnh nan y mà y học thế giới chưa có phương pháp điều trị.

Theo điều tra, khi tiếp xúc với bệnh nhân, các đối tượng khẳng định chữa khỏi, nhưng thời gian tùy thuộc loại bệnh và phương pháp điều trị. Với thủ đoạn trên, trung bình mỗi ngày cơ sở của Nguyễn Tiến Nam đón từ 30-40 bệnh nhân.

Với các bệnh nhân nặng, nhóm Nguyễn Tiến Nam yêu cầu phải có người nhà đi cùng. Quá trình "chữa bệnh" nhóm Nguyễn Tiến Nam thu của mỗi bệnh nhân đến trực tiếp điều trị số tiền 200.000 đồng/lần và 100.000 đồng/người đi cùng.

Đặc biệt đối với các người bệnh, Nguyễn Tiến Nam còn tư vấn mua máy lọc nước ion kiềm về nhà sử dụng theo hướng dẫn. Dù nhập hàng trôi nổi (giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu) nhưng qua bàn tay ông Nam, nhóm này bán với giá từ 6 triệu đồng - 45 triệu đồng mỗi máy.

Theo cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng chiếm đoạt chủ yếu từ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Qua xác minh số tiền giao dịch từ năm 2024 đến nay là 84,5 tỷ đồng.