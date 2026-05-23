  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Lật tẩy chiêu lừa của "thần y" dùng mạng xã hội quảng cáo chữa bách bệnh

Thứ Bảy, 14:10, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhóm của "thần y" Nguyễn Tiến Nam (SN 1958, Hà Nội) "nổ" rằng có thể chữa trị bách bệnh rồi thu phí từ bệnh nhân, tư vấn mua máy lọc nước ion kiềm có giá gấp hàng chục lần giá thực tế.

Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (SN 1958, trú thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội) cùng 7 người khác để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Tiến Nam cùng nhóm đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, "nổ" rằng mình có thể chữa được bách bệnh nhằm thu hút các nạn nhân.

Theo điều tra, vào đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm do Nguyễn Tiến Nam cầm đầu, nghi vấn hoạt động lừa đảo dưới hình thức chữa bệnh bằng uống nước ion kiềm.

Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan điều tra. 

Các đối tượng dùng mạng xã hội để đăng tải video giả mạo rằng ông Nam có thể chữa được bách bệnh, kể cả các bệnh nan y mà y học thế giới chưa có phương pháp điều trị.

Theo điều tra, khi tiếp xúc với bệnh nhân, các đối tượng khẳng định chữa khỏi, nhưng thời gian tùy thuộc loại bệnh và phương pháp điều trị. Với thủ đoạn trên, trung bình mỗi ngày cơ sở của Nguyễn Tiến Nam đón từ 30-40 bệnh nhân.

Với các bệnh nhân nặng, nhóm Nguyễn Tiến Nam yêu cầu phải có người nhà đi cùng. Quá trình "chữa bệnh" nhóm Nguyễn Tiến Nam thu của mỗi bệnh nhân đến trực tiếp điều trị số tiền 200.000 đồng/lần và 100.000 đồng/người đi cùng.

Đặc biệt đối với các người bệnh, Nguyễn Tiến Nam còn tư vấn mua máy lọc nước ion kiềm về nhà sử dụng theo hướng dẫn. Dù nhập hàng trôi nổi (giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu) nhưng qua bàn tay ông Nam, nhóm này bán với giá từ 6 triệu đồng - 45 triệu đồng mỗi máy.

Theo cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng chiếm đoạt chủ yếu từ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Qua xác minh số tiền giao dịch từ năm 2024 đến nay là 84,5 tỷ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: lừa đảo thần y Nguyễn Tiến Nam Công an Hà Nội
Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ
Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện cơ sở tại TDP Tân Ngọc, phường Tân An đang kinh doanh 3.000kg ruột lợn và 250kg ruột lợn sấy khô không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Nghệ An: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy đá tại phường Thành Vinh
Nghệ An: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy đá tại phường Thành Vinh

VOV.VN - Tiến hành kiểm tra hành chính một thanh niên có biểu hiện bất minh lúc nửa đêm tại khu vực khối 1, lực lượng Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang đối tượng này đang tàng trữ trong người 0,4 gam ma túy đá (Methamphetamine).

Bắt giữ đối tượng cướp điện thoại khi đang bỏ trốn ở Sơn La
Bắt giữ đối tượng cướp điện thoại khi đang bỏ trốn ở Sơn La

VOV.VN - Vào lúc 00h53 phút ngày 22/5/2026, tại Km 161+500, bản Pa Kha, xã Lóng Luông, tỉnh Sơn La phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi cướp điện thoại.

