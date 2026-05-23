Bắt giữ đối tượng cướp điện thoại khi đang bỏ trốn ở Sơn La

Thứ Bảy, 07:02, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào lúc 00h53 phút ngày 22/5/2026, tại Km 161+500, bản Pa Kha, xã Lóng Luông, tỉnh Sơn La phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi cướp điện thoại.

Trước đó, ngày 21/5, nhận được thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên về việc có một đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đang bỏ trốn bằng xe khách theo hướng Hà Nội – Sơn La, Đội CSGT đường bộ số 01, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Vân Hồ (Sơn La) đã tổ chức lực lượng tiến hành rà soát, kiểm tra các đối tượng nghi vấn di chuyển trên các tuyến xe khách đi qua địa bàn xã.

Lực lượng Công an Sơn La bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Tiến

Qua kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên người đối tượng 01 dao gấp, 01 điện thoại di động. Tiến hành kiểm tra balo của đối tượng, phát hiện 20 chiếc điện thoại iPhone. Quá trình đấu tranh, Tiến khai nhận toàn bộ số điện thoại và tiền trên được đối tượng cướp tại một cửa hàng bán điện thoại ở tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến và tang vật tại cơ quan Công an

Hiện công an tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ 1 người nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 140 người

VOV.VN - Từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy hoạt động mua bán nhỏ lẻ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, truy xét mở rộng và triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Bắt giữ nhóm đối tượng lập Fanpage khách sạn giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ BLV Giàng A Lôi của Cà khịa TV cùng 22 đối tượng khác

Nhân viên ngân hàng cảnh giác, phối hợp công an bắt giữ đối tượng truy nã

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

