Lí do vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết chậm đưa ra xét xử

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X vừa diễn ra, ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2023, nêu một số vụ án chậm đưa ra xét xử, trong đó có vụ “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" xảy ra ngày 6/9/2022, tại quán karaoke An Phú (TP. Thuận An).

Vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết (Ảnh: TL).

Theo ông Lê Đức Xuân, vụ án đã khởi tố hơn 1 năm nhưng chưa xét xử là do quá trình xử lí vụ án, phân loại tội phạm rất phức tạp. Quy định phòng cháy chữa cháy rất ngặt nghèo, nếu làm đúng, ít doanh nghiệp làm được, do đó trong quá trình thực hiện cán bộ có những vi phạm. Bởi vậy, trong quá trình điều tra, truy tố cần phải phân hóa trường hợp cố ý vụ lợi, còn trường hợp hỗ trợ doanh nghiệp làm nhanh thì cần xem xét lại.

Để đảm bảo đúng người, đúng tội, đơn vị đã cân nhắc rất nhiều và xin ý kiến các ngành để làm sao khi đưa ra truy tố, xét xử đảm bảo tính nghiêm minh, đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 người. Trong đó, ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP .Thủ Đức, TP.HCM, là chủ quán karaoke An Phú) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy"; cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh và cựu Đại úy Nguyễn Văn Võ bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; cựu Thiếu tá Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn bị khởi tố điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Anh Xuân, Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Văn Võ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án.