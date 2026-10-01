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Lĩnh 3 năm tù vì chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Thứ Năm, 10:49, 01/10/2026
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VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, TAND TP Hải Phòng vừa xét xử và tuyên phạt Hoàng Văn Công (sinh năm 1992, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) và Tô Văn Trường (sinh năm 1997, xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng), mỗi bị cáo 3 năm tù, liên quan đến hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 3/2026, do có nhu cầu mua súng để bắn chim, Tô Văn Trường liên hệ với Hoàng Văn Công để hỏi mua và đặt trước 10 triệu đồng. Sau đó, Công sử dụng mạng Internet tìm mua các linh kiện còn thiếu, tự lắp ráp một khẩu súng nén hơi bắn đạn chì rồi bán cho Trường với giá 11,2 triệu đồng.

Sau khi nhận súng, Trường mua thêm khoảng 100 viên đạn chì qua mạng xã hội. Trường nhiều lần mang khẩu súng đến khu vực bờ đê thôn Nội Tạ, xã Vĩnh Hòa để bắn chim.

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Khẩu súng được xác định là vũ khí quân dụng. Ảnh: Công an Hải Phòng

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hải Phòng, khẩu súng nén hơi nêu trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Công và Tô Văn Trường về tội danh quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Văn Công và Tô Văn Trường cùng mức án 3 năm tù.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; không tự ý chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, tránh những hệ lụy pháp lý có thể phát sinh từ các hành vi này.

 

PV/VOV.VN
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