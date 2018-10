Lừa hàng chục tỷ đồng tiền chạy việc, 8 đối tượng hầu tòa

Chiều nay (10/10), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố 8 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

7 trong số 8 bị can có hộ khẩu tại thành phố Buôn Ma Thuột, 1 bị can hộ khẩu tại huyện Ea Kar. Bị can lớn tuổi nhất là Lê Thị Lý và Vũ Minh Đường (đều 71 tuổi), 6 bị can còn lại, chủ yếu trong độ tuổi từ 52 đến 65. Trong số này, bị can Trần Thị Hồng 63 tuổi, trú xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột bị truy tố với 2 tội danh là: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2015, thấy nhiều gia đình có con em là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, nhu cầu đi học của các em học sinh vào các trường khối ngành công an nhưng không đủ khả năng thi tuyển nên các đối tượng Hồng, Lý đã bịa ra thông tin về bản thân có hiều mối quan hệ với các quan chức, lãnh đạo các ngành Công an, Giáo dục và các Trường học thuộc khối Công an để xin việc, xin học. Để những người nhờ xin việc, xin học tin tưởng và giao tiền, bị cáo Hồng đã làm giả các quyết định học viên trúng tuyển, giấy báo nhập học, thông báo nhập học của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, cơ sở II tại tỉnh Đồng Nai để đưa cho các gia đình có con xin học.

Bằng các thủ đoạn vừa nêu, các bị can đã lừa nhận tiền của nhiều người ở tỉnh Đắk Lắk số tiền lên tới hơn 15 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, Trần Thị Hồng đã nhận và chiếm đoạt 4,58 tỷ đồng; Nguyễn Thị Lý chiếm đoạt số tiền 4,78 tỷ đồng; Vũ Minh Đường chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng; Lê Thị Lý chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng; Lê Thị Kim Anh chiếm đoạt hơn 890 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc Điệp chiếm đoạt 240 triệu đồng; Lê Thị Tuyết chiếm đoạt 170 triệu đồng; và Đỗ Thị Đoàn chiếm đoạt 110 triệu đồng./.