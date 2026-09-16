Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic tại số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội, do L.T.T (SN 1996, trú tại: Ngõ 61 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 nhân viên của cơ sở giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên đang thực hiện gây tê, hút mỡ cho 3 khách hàng.

Chủ cơ sở làm đẹp là L.T.T làm việc với cơ quan công an về mạo danh bác sĩ gây tê, hút mỡ cho khách hàng ở Hà Nội

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định 6 nhân viên trên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề theo quy định, nhưng đã mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn và thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho khách hàng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan an ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với cả 6 bị can.

Lực lượng chức năng đề nghị những người đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic (số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội) liên hệ Cơ quan An ninh điều tra tại số 58 Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) để trình báo và cung cấp thông tin.