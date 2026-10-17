Mở rộng phạm vi xử phạt người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó đáng chú ý là thay đổi quy định xử phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người trong độ tuổi này bị phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng khi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên hoặc xe gắn máy điện có công suất động cơ từ 4 kW trở lên.

Ảnh minh họa

Như vậy, phạm vi áp dụng xử phạt trước đây được xác định dựa trên các ngưỡng cụ thể về dung tích xi-lanh đối với xe mô tô và công suất động cơ đối với xe gắn máy điện.

Tuy nhiên, theo quy định sửa đổi tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP, điều kiện về dung tích xi-lanh và công suất động cơ đã được bãi bỏ. Đồng thời, phạm vi xử phạt được mở rộng, bao gồm cả các loại xe tương tự xe mô tô.

Với thay đổi này, từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô hoặc các loại xe tương tự xe mô tô có thể bị phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng, không phụ thuộc vào dung tích xi-lanh hay công suất động cơ của phương tiện.

Quy định mới đánh dấu sự thay đổi trong cách xác định hành vi vi phạm đối với nhóm người điều khiển phương tiện trong độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Thay vì áp dụng theo các ngưỡng dung tích xi-lanh và công suất động cơ như trước, phạm vi xử phạt được mở rộng theo loại phương tiện được quy định tại nghị định sửa đổi.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026. Đây là mốc thời gian áp dụng các quy định sửa đổi, bổ sung nêu trên.