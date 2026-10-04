Một phụ nữ bị đâm tử vong tại phòng trọ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 3/10, vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trên đường Lê Lợi, thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.B.D. (27 tuổi, trú xã Kdang, tỉnh Gia Lai). Ngoài chị D., một người khác cũng bị đâm tại phòng trọ này. Nghi phạm liên quan đến vụ việc là ông T.M.H. (38 tuổi, trú thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn).

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông H. đến Công an xã Tây Sơn đầu thú. Cơ quan công an đã làm việc với người này để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Hai nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc.