Cà Mau: 8 bị can trong vụ án giết người được đưa vào trường giáo dưỡng

Theo hồ sơ, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên. Trong vụ việc, một số đối tượng trực tiếp gây thương tích khiến nạn nhân tử vong; 8 bị can còn lại được xác định có mức độ tham gia thấp, chủ yếu giúp sức về mặt tinh thần hoặc hỗ trợ trong quá trình xảy ra vụ việc.

Phiên họp đã thống nhất chuyển hướng, đưa 8 người vào trường giáo dưỡng.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi và cùng người đại diện hợp pháp đồng ý áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.

TAND tỉnh Cà Mau quyết định đưa cả 8 bị can vào trường giáo dưỡng. Trong đó, 5 bị can chấp hành 6 tháng và 3 bị can chấp hành 9 tháng. Biện pháp này nhằm giáo dục, quản lý, giúp các bị can sửa chữa hành vi và tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.