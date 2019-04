1. Điều tra vụ học sinh lớp 2 ở Nghệ An nghi bị xâm hại: Thông tin ban đầu cho biết, trong lúc nghỉ học giữa giờ, cháu N.N.H sang trường chị gái chơi thì bị hai nam sinh lớp 8 bịt miệng đưa ra khu vực vắng phía sau trường đánh, bịt miệng.... Phát hiện cháu H có dấu hiệu bị xâm hại, nhà trường và phụ huynh đã đưa cháu đến bệnh viện đồng thời trình báo công an. Hiện hai nam sinh liên quan đến sự việc cũng được cơ quan công an mời lên trụ sở làm việc. Trong ảnh: Ngôi trường cháu N.N.H theo học