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Nghi vấn chồng giết vợ rồi trốn lên núi cao tại Thái Nguyên

Thứ Sáu, 23:05, 24/07/2026
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VOV.VN - Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra ngày 24/7 tại xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Nghi phạm sau khi sát hại vợ đã bỏ trốn lên núi và được phát hiện trong tình trạng đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong được xác định là chị Ngô Thị X. (SN 1990, trú tại xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn). Nghi phạm là Dương Văn L. (SN 1991, chồng của chị X. cùng trú tại xóm Trung Sơn). 

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Hiện trường vụ việc khiến chị X. tử vong

Theo ông Mai Duy Yến, Phó Chủ tịch HĐND xã Sảng Mộc:​ Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Trong cơn nóng giận, Dương Văn L. đã ra tay sát hại vợ mình tại nhà người thân của chị X. tại xóm Khuổi Mèo, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. 

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, chạy lên khu vực núi cao hiểm trở nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng sau đó  phát hiện nghi phạm đã tử vong tại khu vực núi thuộc Bản Chương, xã Sảng Mộc, Thái Nguyên. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

CTV Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
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