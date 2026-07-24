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Điều tra vụ người cha đánh con bầm tím phải nhập viện tại tỉnh Quảng Trị

Thứ Sáu, 19:42, 24/07/2026
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VOV.VN - Chính quyền địa phương và Công an xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ việc người cha dùng ống nhựa đánh con ruột 9 tuổi làm cháu bị thương tích trên cơ thể phải nhập viện điều trị.

Chiều nay (24/7), theo thông tin từ UBND xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, công an xã Minh Hóa đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý hành vi đánh con gây thương tích của ông Đ.X.H 34 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ).

Dieu tra vu nguoi cha danh con bam tim phai nhap vien tai tinh quang tri hinh anh 1
Cơ quan chức năng điều tra vụ việc cha đánh con bầm tím trên cơ thể

Trước đó, tối 20/7, Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa tiếp nhận cháu Đ.Q.B, 9 tuổi vào điều trị với nhiều vết bầm tím tại vùng mông, lưng, cánh tay và mắt. Thời điểm đưa cháu B đến bệnh viện, người nhà khai báo các thương tích trên cơ thể cháu là do bị ngã. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định những vết thương này không phải do bị ngã. Tiếp nhận thông tin về trường hợp cháu B, chính quyền xã Minh Hóa cùng Công an xã đã vào cuộc xác minh sự việc. Đến sáng 21/7, ông Đ.X.H chủ động đến Công an xã Minh Hóa tự thú về hành vi đánh con của mình.

Ông H khai nhận vì phát hiện con quên cặp sách nên nổi giận, dùng ống nhựa đánh liên tiếp vào người cháu B. Sau sự việc, trên cơ thể cháu B xuất hiện nhiều vết bầm tím nên người thân đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa để điều trị. Ngày 22/7, gia đình xin cho cháu B  chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên để kiểm tra kỹ hơn các chấn thương. Ông H hiện là nhân viên hợp đồng của một đơn vị trên địa bàn xã Minh Hóa, có hộ khẩu tại xã Kim Phú, cùng gia đình tạm trú tại xã Minh Hóa.

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Nơi nửa thế kỷ lưu giữ nghĩa tình của những thương binh nặng

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều thương, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) vẫn chưa bao giờ kết thúc. Nơi đây không chỉ là mái nhà chung mà còn là nơi lưu giữ nghĩa tình cùng sự tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ đã gắn bó với họ suốt nhiều thập kỷ.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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