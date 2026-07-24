Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân đuối nước mất tích trên kênh Long Xuyên

Tối 24/7, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Mỹ Thới (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang) cho biết, đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tìm kiếm một cháu bé bị đuối nước mất tích trên rạch Long Xuyên, đoạn chảy qua khu vực khóm Đông An, đường Bùi Văn Danh, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 24/7, người dân phát hiện trên rạch Long Xuyên, đoạn qua khu vực Khóm Đông An (cặp đường Bùi Văn Danh), thuộc phường Long Xuyên, tinh An Giang xảy ra vụ đuối nước. Nạn nhân được xác định là cháu Đ.M.T., SN 2015 và V.H.L., SN 2017, cùng cư trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Long Xuyên đã cử lực lượng đến ứng cứu và đưa được em L. lên bờ và đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Giang nhưng không qua khỏi. Riêng em Đ.M.T. vẫn đang mất tích.

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng Công an địa phương vẫn đang phối hợp với Đội chữa cháy và CNCH khu vực Mỹ Thới và các lực lượng khác tích cực tìm kiếm cháu T. Hiện trời đang chuyển mưa, dòng nước chảy xiết khiến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn.