Nhiều nhà sư bị lừa đóng tiền đi du lịch Hàn Quốc

Thứ Ba, 12:28, 17/03/2026
VOV.VN - Công an xã Tiên Lương,Công an tỉnh Phú Thọ vừa điều tra, làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chùa Linh Sơn và một số chùa tại các tỉnh Hà  Tĩnh, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh. Tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 210 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, lợi dụng sự tin tưởng của các sư thầy, sư cô, Vũ Tiến Hậu (SN 2000, trú tại thôn Tràng, xã Cẩm Điền, TP Hải Phòng) tự giới thiệu là nhân viên công ty môi giới xuất khẩu lao động và du lịch Hàn Quốc, được tài trợ các chuyến du lịch Hàn Quốc trong thời gian 15 ngày. 

Đối tượng này đưa ra thông tin có thể làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, visa và vé máy bay và đóng tiền bảo lãnh 52,5 triệu đồng/người để xuất cảnh du lịch Hàn Quốc. 

Đối tượng Vũ Tiến Hậu tại cơ quan công an

Tin tưởng lời giới thiệu, các sư thầy, sư cô tại chùa Linh Sơn và một số chùa ở các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh đã chuyển tiền cho Hậu. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt khoảng 210 triệu đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, một sư cô đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Lương đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh các tài liệu như visa và vé máy bay mà đối tượng cung cấp. Kết quả xác định toàn bộ các giấy tờ này đều là giả mạo.

Căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng Công an đã triệu tập Vũ Tiến Hậu đến làm việc. Hậu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã chủ động tiếp cận các sư thầy, sư cô, sử dụng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ số tiền đã bị đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Hiện, Công an xã Tiên Lương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
