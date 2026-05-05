Nhóm thanh thiếu niên từ Nghệ An ra Thanh Hóa trộm cắp xe máy

Thứ Ba, 11:52, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/4, sau khi tiếp nhận tin báo mất trộm xe máy, Công an phường Hạc Thành,Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc, truy xét và bắt giữ nhóm 7 thanh thiếu niên từ Nghệ An ra gây án. Tang vật được thu hồi, trả lại người bị hại, vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an phường Hạc Thành tiếp nhận tin báo của một công dân trú tại phố Ái Sơn 1, phường Hạc Thành về việc bị mất trộm xe máy. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng gồm 7 thanh thiếu niên từ tỉnh Nghệ An ra địa bàn Thanh Hóa hoạt động. Cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản này là Nguyễn Đình D. (sinh năm 2010), trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Cùng tham gia còn có 6 thanh thiếu niên khác độ tuổi từ 15 đến 18 đều trú tại tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Qua điều tra xác định, Nguyễn Đình D. là đối tượng khởi xướng, rủ rê các đối tượng còn lại di chuyển liên tỉnh ra địa bàn Thanh Hóa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình D. cầm đầu nhóm trộm cắp, cùng tang vật của vụ án. (Ảnh: ​​​Công an Thanh Hóa)

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy thu chiếc xe bị trộm cắp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lê Hải/VOV.VN
Bắt đối tượng chuyên đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản hơn 400 triệu đồng

Bắt giữ 2 đối tượng phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản

Công an Bắc Ninh triệu tập đối tượng hành hung lái xe giao hàng tại trường mầm non

