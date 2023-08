Nhức nhối nạn trộm cắp sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam

Trộm cắp 1,19kg sâm, bán được 176 triệu đồng

Vụ việc gần đây nhất là ngày 28/7, Công an huyện Nam Trà My phá thành công chuyên án xảy ra tại thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Kết quả, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Lũ (SN 1998) và Hồ Văn Long (SN 1981) cùng trú tại thôn 2 xã Trà Lin, huyện Nam Trà My.

Đối tượng Hồ Văn Lũ (trái) và Hồ Văn Long

Theo đó, tháng 6/2023, Hồ Văn Lũ cùng Hồ Văn Long đột nhập vào vườn trồng sâm Ngọc Linh chung của công nhân Trạm dươc liệu tỉnh Quảng Nam thuộc thôn 2 xã Trà Linh, trộm cắp 121 gốc sâm Ngọc Linh, có đủ thân, lá, củ, độ tuổi từ 1-5 năm. Trong đó, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 79 gốc sâm Ngọc Linh, 42 gốc sâm còn lại, Lũ và Long đã đem bán.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Văn Lũ khai nhận, sau khi trộm cắp được cây sâm Ngọc Linh, Lũ bán đi 41 gốc sâm, được 15 triệu đồng. Đối tượng Hồ Văn Lũ có 3 tiền án tiền sự về tội trộm cắp và đây là lần thứ 2 trộm cây sâm Ngọc Linh.

Lấy lời khai Hồ Văn Lũ tại nhà tạm giữ Công an huyện Nam Trà My

Trước đó, tháng 1/2023, tổ công tác Công an huyện Nam Trà My phát hiện đối tượng Bùi Văn Nam (SN 1980, trú thôn 1, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đang có hành vi giao dịch, mua bán 16 củ sâm Ngọc Linh nặng 1,19 k, có giá trị 176 triệu đồng tại thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Nam khai nhận số sâm nêu trên là do Huỳnh Văn Tín (SN 1981, trú tại thôn 1, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đưa cho Nam, nhờ Nam đi bán lấy tiền. Qua làm việc, Huỳnh Văn Tín khai nhận là người đã trộm cắp số sâm nêu trên tại vườn trồng sâm Ngọc Linh của bà Ngô Thị Minh Thùy tại thôn 2 xã Trà Linh, huyện Nam Trà My.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Tín vì hành vi Trộm cắp tài sản.

Giá sâm Ngọc Linh được bán tại Lễ hội sâm Ngọc Linh đang diễn ra tại huyện Nam Trà My (từ 1-3/8)

Cha tố con vì bị mất sâm nhiều lần

Thượng tá Mai Xuân Sang- Trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết, trên địa bàn huyện, không chỉ xóa đói giảm nghèo, nhiều gia đình có thu nhập tiền tỷ mỗi năm từ cây sâm Ngọc Linh.

“Các cụ ta nói “thóc lúa ở đâu, bồ câu ở đó”. Chính vì giá trị kinh tế mà cây sâm mang lại nên xảy ra nạn trộm cắp sâm cũng là tất yếu”.

Thượng tá Mai Xuân Sang cho biết, đồng thời kể ra một số trường hợp “dở khóc dở cười” trong các vụ trộm cắp sâm như: người làm thuê trộm cắp cây sâm của chủ, con trộm cắp cây sâm của cha để lấy tiền ăn chơi, anh trộm cắp của em, vợ trộm cắp của chồng…

“Có trường hợp con trộm cắp cây sâm của cha và cha buộc phải tố con với cơ quan chức năng vì con ăn trộm nhiều lần rồi. Đó cũng là những câu chuyện đau lòng và người con phải đi tù vì số tiền cứ trên 2 triệu là xử lý hình sự”.

Thượng tá Mai Xuân Sang- Trưởng Công an huyện Nam Trà My

Cũng theo Thượng tá Sang, có những thời điểm, cây sâm ngủ đông, người trong nhà lén lút đào củ sâm lên bán và bảo rằng, cây sâm bị chết. Có những vụ việc mất sâm do hủ tục lạc hậu như người dân sẵn sàng bỏ làng đi nếu trong làng có người chết vì tai nạn giao thông, tự tử hay cháy nhà… Họ bỏ đi như vậy thì vườn sâm cũng không ai trông nên bị trộm cắp. Lực lượng công an phải vận động để bà con bỏ bớt tập tục. Ở Nam Trà My tập trung phần lớn là người dân tộc thiểu số như dân tộc Ca dong, M’nông, Xê-đăng, Co…

Thượng tá Mai Xuân Sang cho biết, khó khăn nhất trong điều tra các vụ mất cắp sâm là điều kiện đi lai xa xôi, sóng điện thoại không có. Người dân mất sâm thì không báo ngay công an. Họ tổ chức cúng bái thần linh để dọa người nào ăn cắp sâm phải trả lại. Do đó, các vụ mất sâm thường báo cho công an muộn, dấu vết không còn.

“Công tác đấu tranh với loại tội phạm này rất khó khăn, có đối tượng trộm nhiều lần, anh em phải theo dõi từ xa, rồi trinh sát, theo dõi đối tượng hư hỏng, có tài sản bất minh trên địa bàn… Có những đối tượng nhiều tiền án, tiền sự nhưng vẫn tiếp tục ăn cắp cây sâm với những thủ đoạn hết sức tinh vi”- Thượng tá Sang cho hay.

Trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết, cho đến nay, án cao nhất cho tội phạm ăn cắp cây sâm ở Nam Trà My là 3 năm, thấp nhất là án tù treo. Từ năm 2020 đến nay, tội phạm về trật tự xã hội ở địa bàn này tăng nhanh so với những năm trước với các vụ việc như: Gây rối trật tự, cướp tài sản, đánh bạc qua mạng, xâm hại tình dục người chưa thành niên... Nhiều đối tượng lợi dụng người dân có tiền để rủ rê cá cược bóng đá qua mạng Internet./.