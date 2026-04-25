Ninh Bình: Triệu tập 31 thanh thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một video clip trên TikTok ghi lại cảnh hơn 30 đối tượng điều khiển trên 15 xe máy, mang theo dao, kiếm, tuýp sắt… di chuyển với tốc độ cao. Nhóm này đeo khẩu trang, lạng lách, đánh võng, đuổi đánh người đi đường, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các xã Hải Tiến, Hải Quang, Hải Xuân, Hải Anh, Rạng Đông và Hồng Phong triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Đến ngày 23/4/2026, cơ quan Công an đã triệu tập 31 đối tượng. Các đối tượng đều ở độ tuổi rất trẻ, trong đó có 11 đối tượng dưới 16 tuổi; 20 đối tượng từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, đáng chú ý có tới 16 đối tượng đã bỏ học.

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng (từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi) để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Phúc Thảo (sinh năm 2008, trú tại xã Hải Quang) là người khởi xướng. Thảo đã lập nhóm chat Messenger mang tên “Trẻ 91” để lôi kéo, rủ rê các thanh, thiếu niên tham gia đua xe, tụ tập gây rối tại các địa bàn Hải Hậu, Xuân Trường và Trực Ninh.

Tối 18/4/2026, nhóm này tụ tập tại khu vực vòng xuyến Lạc Quần, đuổi theo và dùng chân tay hành hung hai thanh niên đi đường. Sau đó, các đối tượng tiếp tục di chuyển trên nhiều tuyến giao thông, lạng lách, sử dụng hung khí khiêu khích người dân.

Toàn bộ quá trình vi phạm được các đối tượng quay lại, đăng tải lên TikTok nhằm “khoe chiến tích”. Khi phát hiện lực lượng Công an xã Xuân Trường tuần tra, nhóm đối tượng đã nhanh chóng giải tán. Riêng Nguyễn Phúc Thảo đã thu gom, cất giấu hung khí và tiếp tục hẹn các đối tượng tụ tập vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 nỏ cao su bắn đạn bi, 1 tuýp sắt, 1 dao phóng lợn, 1 kiếm tự chế cùng 5 xe máy các loại.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí, đua xe trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.