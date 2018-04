Nóng 24h: Hà Văn Thắm 'dựng' 6 nữ giám đốc quanh mình có mục đích

Tiếp tục phiên toàn xét xử đại án Oceanbank: Ngày 19/4, phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm trong đại án OceanBank bước sang ngày làm việc thứ 2. Tại phiên tòa, Bị cáo Hà Văn Thắm đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho 6 nữ bị cáo là thuộc cấp. Theo lời bị cáo Thắm, việc bố trí nhân sự như trên nhằm mục đích ngăn cản việc chi lãi suất thái quá. Trong ảnh, các bị cáo nguyên Giám đốc các chi nhánh phòng giao dịch của Oceanbank trả lời trước tòa. (Ảnh: Đức Minh) Bắt 3 đối tượng bảo kê ruộng dưa: Bước đầu điều tra, Công an xác định, Trần Văn Đại là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo Hoàng, Hiền tìm kiếm các vườn dưa sắp thu hoạch để làm trung gian cho các thương lái, kiếm tiền tiêu xài. Trường hợp những thương lái không thông qua Đại, Hoàng, Hiền làm khâu trung gian, nhóm này đe dọa, yêu cầu phải chung tiền thì mới cho xe tải ra khỏi vườn dưa. Trong ảnh, các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an nhân dân) Bắt kế toán trưởng chi cục thi hành án dân sự tham ô hơn 5 tỷ đồng: Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến tháng 4/2018, bị can Trần Thị Thanh Hòa, nguyên kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhiều lần lập khống chứng từ chuyển số tiền từ tài khoản tạm giữ của Chi cục THADS TP Việt Trì đến tài khoản của bạn bè, người thân với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. (Ảnh: KT) Chân dung đối tượng hành hung bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn: Thiếu tá Nguyễn Hùng Sơn, cảnh sát khu vực phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cho biết, người hành hung bác sỹ trong bệnh viện Xanh Pôn là Trương Văn Thanh (SN 1986, quê quán An Hải, Hải Phòng). Đối tượng từng là bộ đội phục viên, từng được kết nạp Đảng trong thời gian tham gia quân ngũ. Trong ảnh, Trương Văn Thanh hành hung, đánh thẳng vào mặt bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn ngay tại phòng bệnh. (Ảnh cắt từ clip) Nguyên đại tá công an đánh anh ruột thương tích nặng: Do mâu thuẫn trong việc xây dựng và sử dụng nhà từ đường, Nguyễn Anh Tuấn (nguyên là đại tá công an, công tác tại một cơ quan an ninh thuộc Bộ Công an, mới nghỉ hưu khoảng hơn một năm) đã đánh anh ruột là ông Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1957) bị thương nặng. Người này sau đó đã tử vong. Trong ảnh, ông Nguyễn Mạnh Hồng lúc điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Cặp vợ chồng chết trong căn nhà ở Thanh Hóa sau tiếng súng nổ: Rạng sáng 18/4, người dân phát hiện một cặp vợ chồng chết bất thường tại nhà riêng. Nạn nhân được xác định là Phạm Văn Vạn (SN 1976) và chị Lò Thị Liềm (SN 1980), sinh sống tại bản Piềng Tặt, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát. Tại hiện trường, anh Vạn và chị Liềm nằm trên nền nhà và được xác định đã chết, trên cơ thể có nhiều vết thương nghi do đạn súng kíp gây ra. Bước đầu, cơ quan chức năng kết luận, anh Liềm đã giết vợ rồi dùng súng tự sát do mâu thuẫn vợ chồng (Ảnh: KT) Khởi tố 3 thanh niên chém cảnh sát giao thông: Trước đó, ngày 14/4, tổ cảnh sát giao thông của Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang tuẩn tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường ĐT 769 thì phát hiện Lực, Trí và Đức điều khiển 2 xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu bia nên đã dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, cả 3 đối tượng đã không chấp hành, mà còn xông vào tấn công tổ cảnh sát giao thông. Hậu quả, Thượng úy Trần Long bị chém gần đứt ngón tay và Thượng úy Trần Triệu Pha bị thương vùng mặt. Trong ảnh, 3 đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Xuân Lượng) Bắt tạm giam 3 tháng đối tượng đốt tiệm trang điểm của bạn gái: Do nghi ngờ người yêu có bạn trai khác nên ngày 3/4, Thạch Hữu Huỳnh mang xăng đến tưới và phóng hỏa tiệm trang điểm của chị T, tại ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, ngọn lửa bùng phát, thiêu rụi toàn bộ tiệm trang điểm của chị T, làm cháy đường dây cáp quang Trung tâm viễn thông huyện Vũng Liêm, ước tính thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Trong ảnh, đối tượng Thạch Hữu Huỳnh tại cơ quan công an. (Ảnh: Phạm Hải) Truy sát dã man từ cuộc điện thoại khiêu khích: Theo lời kể của gia đình nạn nhân, khoảng 1h sáng, nhóm của A Hậu (23 tuổi) và Trần Văn Thành (31 tuổi) ở thôn 5, thị trấn Đăk Rờ Ve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đang uống rượu thì một nhóm 6 thanh niên ở nơi khác kéo tới dùng dao truy sát. Hậu quả A Hậu, gục chết tại chỗ, còn anh Trần Văn Thành bị thương nặng. Trong ảnh gia đình chuẩn bị tang lễ cho A Hậu. (Ảnh: Khoa Điềm) Y án tử hình 6 đối tượng mua bán hơn 5.000 bánh heroin: Sáng 19/4, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do Hoàng Văn Tiến cầm đầu. Kết thúc phiên phúc thẩm, Tòa tuyên y án tử hình đối với 6 bị cáo, 2 bị cáo bị tuyên án chung thân, 2 bị cáo còn lại chịu mức án 20 năm tù giam. Trong ảnh, các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Sỹ Khánh) Đối tượng hack Facebook rồi lừa đảo tiền tỷ bị bắt ở Đà Nẵng: Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai từ ngày 15/3 đến khi bị bắt giữ, Tuấn đã thực hiện thành công 11 vụ lừa đảo của nhiều người ở Nghệ An và các tỉnh thành khác, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Phần lớn số tiền này đều đã bị Tuấn và Đức mua sắm đồ dùng đắt tiền, ăn chơi. Trong ảnh, Tuấn và Đức tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Nhật Minh)