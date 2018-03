Nóng 24h: Vụ cháy nhà 5 người chết ở Đà Lạt: Có thể là án mạng

Vụ cháy nhà làm 5 người chết tại Đà Lạt: Liên quan đến vụ việc này, chiều (13/3), thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện vẫn chưa xác định được đối tượng gây án trong vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong tại Đà Lạt. Trong ảnh, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện khám nghiệm hiện trường. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong tại khu nhà ở tập thể số 13 – đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) là một vụ án mạng nghiêm trọng. Căn cứ vào những chứng cứ thu được tại hiện trường, cộng với hình ảnh được lấy từ camera an ninh trong khu dân cư, đối tượng nghi vấn gây ra vụ án này được xác định là Trần Văn Quốc (49 tuổi), là người hàng xóm của gia đình có 4 nạn nhân bị tử vong do vụ cháy gây ra. Trong ảnh, cơ quan chức năng ghi nhận có một bình khò gas loại mini và chiếc can nhựa nghi đựng xăng. Theo thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, hình ảnh từ camera an ninh thể hiện, trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Trần Văn Quốc có mang theo can nhựa và 1 bình gas khò lửa mini đi vào khu vực vụ cháy. Trong ảnh, các vật dụng trong căn nhà của ông Nguyễn Thông Thăng bị cháy đen. Ca sỹ Châu Việt Cường bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người": Theo đó, ngày 12/3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Vô ý làm chết người". Nam ca sĩ 34 tuổi bị tình nghi làm chết chị T.M.H (SN 1998, Chương Mỹ, Hà Nội) trong căn hộ ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình) hôm 5/3. Trong ảnh: Châu Việt Cường tại cơ quan công an. (Ảnh:ANTĐ) Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Thế là người để Cường và chị H vào căn hộ mình đang ở để sử dụng ma túy tổng hợp dẫn tới vụ án. Trong ảnh, đối tượng Thế bị bắt để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. (ảnh: ANTĐ) Một cán bộ Công an quận Ba Đình cho biết, quá trình điều tra nếu phát hiện tình tiết mới, cơ quan điều tra sẽ xem xét thay đổi quyết định khởi tố. Khởi tố bổ sung tội danh với ông bố hành hạ con trai 10 tuổi: Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bổ sung thêm tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Hoài Nam (35 tuổi, ở phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) – người đã hành hạ con trai dã man khiến dư luận rúng động. Trong ảnh: Đối tượng Nam thực nghiệm lại những lúc đánh bé K. (Ảnh: Zing) Trước đó, chiều ngày 5/12/2017, con trai của Nam là cháu Trần Gia K. (10 tuổi) do bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ dã man, cháu không chịu đựng nổi nên đã bỏ trốn về gia đình ông bà nội ở Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) kêu cứu. Thời điểm đó, trên cơ thể cháu vẫn còn nhiều vết bầm tím…(Hình ảnh bé K. cách đây gần 2 năm (ảnh trái) và hình ảnh bé hiện tại khiến nhiều người không nhận ra em. (Ảnh: Saostar) Nữ bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại tại nhà: Người chồng đã tử vong: Theo Dân Trí, nghi can Bùi Huy Đông, sinh năm 1971, trú tại đường Hoàng Quốc Việt , phường Bắc Lệnh ( thành phố Lào Cai) sát hại vợ là bác sỹ Trần Thị Hiền , Phó trưởng khoa sản Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai tại nhà riêng ngày 2/3/2018 đã tử vong tại nhà riêng lúc 2h sáng nay (13/3) sau một tuần cứu chữa. (Ảnh: An Kiên) Trước đó, ngày 8/3, Công an TP. Lào Cai cho biết, bệnh viện đã trả Bùi Huy Đông (ảnh) về nhà vì tình trạng sức khỏe quá yếu, nguyên nhân do thuốc diệt cỏ đã ngấm vào cơ thể. Trong ảnh, khu vực cháu Hùng phát hiện bố đang nôn ói. (Nguồn: VnExpress) Tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà: Chiều 13/3, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà. Các đối tượng này bị Viện KSNDTC truy tố về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong ảnh, HĐXX sơ thẩm vụ án vỡ đường ống nước sông Đà. Mức án cụ thể của 9 bị cáo trong vụ án này: Hoàng Thế Trung (24 tháng tù giam); Nguyễn Văn Khải (20 tháng tù giam); Trương Trần Hiển (16 tháng tù giam); Trần Cao Bằng (24 tháng tù giam); Vũ Thanh Hải (20 tháng tù giam); Đỗ Đình Trì (20 tháng tù giam); Nguyễn Biên Hùng (16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo); Hoàng Quốc Thống (16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo); Bùi Minh Quân (12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo). Trong ảnh các đối tượng tại phiên tòa./.

