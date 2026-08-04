Nữ giám đốc lừa đảo hơn 26 tỷ đồng sa lưới sau 9 năm thay đổi nhận dạng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh và Công an phường Tân Mỹ bắt giữ Nguyễn Thị Lựu (SN 1983, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mỹ.

Đối tượng Nguyễn Thị Lựu bị bắt sau 9 năm lẩn trốn, phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhận dạng và sử dụng giấy tờ giả. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Nguyễn Thị Lựu, Giám đốc Công ty TNHH Môi giới bất động sản Ban Mê, đã đưa ra thông tin gian dối về các thửa đất không có thật, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 68 bị hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng số tiền hơn 26,5 tỷ đồng.

Ngày 14/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trước khi các quyết định tố tụng được thi hành, bị can đã bỏ trốn. Đến ngày 15/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Lựu.

Trong thời gian bỏ trốn, Nguyễn Thị Lựu phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm nhận dạng, sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân, đối phó với lực lượng chức năng.

Sau gần 9 năm kiên trì xác minh, truy tìm, lực lượng công an đã xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ thành công đối tượng.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Đắk Lắk VOV.VN - Ngày 22/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa đấu tranh triệt phá một vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đặc biệt nghiêm trọng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của người bị hại.