Điều tra vụ người đàn ông hành hung một cô gái ôm con nhỏ tại Hà Nội

Thứ Tư, 21:01, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông hành hung tới tấp cô gái đang bế con nhỏ. Sự xảy ra tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội.

Ngày 13/5, Công an xã Phượng Dực, TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ một người phụ nữ bị hành hung khi đang ôm con nhỏ ở nhà. Video vụ việc đã được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Người đàn ông tên K. (áo màu nâu vàng) tấn công tới tấp một phụ nữ đang bế con nhỏ.
Người đàn ông tên K. (áo màu nâu vàng) tấn công tới tấp một phụ nữ đang bế con nhỏ.

Theo đó sự việc xảy ra khoảng 10h ngày 8/5 tại xã Phượng Dực, hai người đàn ông bất ngờ đi từ bên ngoài vào nhà, hành hung một phụ nữ đang ôm con nhỏ. Theo các nhân chứng cho biết, nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ họ hàng, do mâu thuẫn từ trước nên dẫn đến việc các đối tượng hành hung. 

Người đàn ông tấn công tới tấp nạn nhân xuất hiện trong clip được xác định tên là K. (trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội).

Công an xã Phượng Dực cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 12/5 và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện, nữ nạn nhân vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Clip vụ việc:

 
Trọng Phú/VOV.VN
Tag: xã Phượng Dực TP Hà Nội hành hung công an điều tra
Bị cáo Bùi Đình Khánh khai không biết mình đã nổ súng vào lực lượng công an

VOV.VN - Tại phiên toà sơ thẩm vụ án buôn ma tuý, sử dụng súng quân dụng khiến 1 cán bộ công an hy sinh, Bùi Đình Khánh phủ nhận nhiều chi tiết trong lời khai trước đó, đồng thời khẳng định không biết những người mình đã nổ súng chống trả là lực lượng công an. 

VOV.VN - Tại phiên toà sơ thẩm vụ án buôn ma tuý, sử dụng súng quân dụng khiến 1 cán bộ công an hy sinh, Bùi Đình Khánh phủ nhận nhiều chi tiết trong lời khai trước đó, đồng thời khẳng định không biết những người mình đã nổ súng chống trả là lực lượng công an. 

An Giang bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu

VOV.VN - Chiều 13/5, tại An Giang, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện và bắt giữ tàu BV 99889 TS vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ. Phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa đã bị tạm giữ và dẫn giải về Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan Thuế đã cung cấp hàng chục nghìn hồ sơ cho cơ quan Công an

Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị từ cơ quan Công an và thực hiện cung cấp hồ sơ đúng quy định, riêng trong năm 2025 là gần 7.000 hồ sơ.

Đột kích sới bạc xóc đĩa liên tỉnh ẩn mình trong rừng sâu Nghệ An

VOV.VN - Lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở tại vùng giáp ranh, một sới bạc xóc đĩa quy mô lớn quy tụ hàng loạt con bạc từ Nghệ An và Thanh Hóa vừa bị lực lượng công an phối hợp bao vây, triệt xóa thành công.

Truy tìm nhóm đối tượng ném “bom xăng” vào nhà dân lúc nửa đêm tại Đồng Nai

VOV.VN - Một nhóm đối tượng liều lĩnh ném liên tiếp vật liệu cháy vào một căn nhà dân tại TP. Đồng Nai lúc nửa đêm, khiến một chiếc xe máy bị thiêu rụi. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 6 người, bao gồm người già và trẻ nhỏ.

