Phá đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Clip Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp các lực lượng bắt giữ nhóm người xuất cảnh trái phép

Vụ án được đấu tranh trong Chuyên án XC726P do Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng chủ trì, xác lập.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26/9/2026, tại Km 589+400, trên cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 43H-145.39.

Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Phúc, sinh năm 1993 và Trương Quang Hào, sinh năm 1991, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng, có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Lê Thị Phương Tâm, sinh năm 1982, trú tại xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm được xác định có hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ Thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Đà Nẵng để giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.

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Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Roòn lập hồ sơ, phối hợp với các lực lượng chức năng, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành các hoạt động điều tra, tố tụng.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép”, đồng thời chuyển hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

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4 công dân Trung Quốc cùng hồ sơ vụ việc được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình đấu tranh chuyên án được triển khai an toàn, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, góp phần ngăn chặn đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.