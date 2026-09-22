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Triển khai tìm kiếm 11 liệt sĩ đặc công tại Dốc Miếu, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Thứ Ba, 18:04, 22/09/2026
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VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29/4/1965 tại khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 22/9, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị do Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn đã đến khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh kiểm tra, chỉ đạo triển khai tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29/4/1965.

trien khai tim kiem 11 liet si dac cong tai doc mieu, xa gio linh, tinh quang tri hinh anh 1
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra, chỉ đạo các lực  tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ tại khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh.

Theo thông tin từ các nhân chứng, sau quá trình nghiên cứu, xác minh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khảo sát, khoanh vùng khu vực nghi có phần mộ của 11 liệt sĩ. Công tác tìm kiếm được triển khai từ ngày 16/9.

Khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt trong chiến tranh. Sau hơn 60 năm, địa hình đã có nhiều thay đổi, dấu tích chiến tranh bị thời gian và hoạt động sản xuất của người dân phủ lấp, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Tại hiện trường, Đoàn công tác kiểm tra khu vực tìm kiếm, nghe báo cáo tiến độ, kết quả khảo sát, thu thập thông tin và những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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Các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Dốc Miếu

Đại tá Trương Viết Hải biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, kiên trì của cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và các lực lượng tham gia. Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị yêu cầu lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm khi cần thiết; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân, nhất là các nhân chứng, người từng sinh sống, chiến đấu tại khu vực để thu thập thêm thông tin có giá trị.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt 11 liệt sĩ đặc công tại Dốc Miếu có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình, đồng đội; đồng thời làm sáng tỏ thêm thông tin về những trận chiến đấu năm xưa, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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