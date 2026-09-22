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Quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, Quảng Trị

Thứ Ba, 15:28, 22/09/2026
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VOV.VN - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, trong quá trình thi công công trình tại khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, lực lượng chức năng nhận được thông tin khu vực này có dấu hiệu liên quan hài cốt liệt sĩ. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiến hành khảo sát và phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô... Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống,... xen lẫn trong gạch, đá và đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

quy tap 6 hai cot liet si tai khu pho thanh co, quang tri hinh anh 1
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành cổ, phường Quảng Trị.

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành cổ Quảng Trị. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo. Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực.

Ngày 22/9, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị do Đại tá Trương Viết Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; kiểm tra tình hình và động viên cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

quy tap 6 hai cot liet si tai khu pho thanh co, quang tri hinh anh 2
Các lực lượng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin. Đồng thời, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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Quảng Trị hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hơn 22.800 phần mộ liệt sĩ

VOV.VN - Sau 190 ngày triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 22.800 phần mộ liệt sĩ ở 130 nghĩa trang, phục vụ giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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