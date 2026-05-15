中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phạt cụ ông 76 tuổi thường xuyên đăng bài công kích CSGT

Thứ Sáu, 10:32, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Đ.M.H. (76 tuổi, ở Hà Nội) vừa bị cơ quan công an xử lý sau khi thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết công kích lực lượng CSGT trên Facebook.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm việc với ông Đ.M.H. (sinh năm 1950, trú phường Bạch Mai) để làm rõ hành vi đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân trên không gian mạng.

phat cu ong 76 tuoi thuong xuyen dang bai cong kich csgt hinh anh 1
Ông H. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo cơ quan chức năng, đầu tháng 5/2026, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên mạng xã hội, lực lượng an ninh mạng phát hiện một tài khoản Facebook thường xuyên chia sẻ nhiều bài viết có nội dung công kích, xúc phạm hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là ông Đ.M.H. Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ các nội dung trên là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. Sau buổi làm việc, ông tự giác gỡ bỏ toàn bộ bài viết vi phạm trên tài khoản cá nhân, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, phát hiện và xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung công kích, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân. Mọi thông tin sai sự thật, bình luận mang tính kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; đồng thời tích cực phối hợp, phản ánh các nội dung xấu độc, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn và lành mạnh.

Viên Minh/ VTC News
Tag: CSGT công kích CSGT phạt hàng chính công an TP. Hà Nội chia sẻ bài viết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, tông xe CSGT tại Thái Nguyên
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, tông xe CSGT tại Thái Nguyên

VOV.VN - Chiều 10/5, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Điềm Thụy và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý một trường hợp lái xe vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ trên tuyến ĐT266.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, tông xe CSGT tại Thái Nguyên

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, tông xe CSGT tại Thái Nguyên

VOV.VN - Chiều 10/5, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Điềm Thụy và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý một trường hợp lái xe vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ trên tuyến ĐT266.

Cục CSGT thông tin thêm vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk
Cục CSGT thông tin thêm vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

VOV.VN - V.Đ.Q đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm³ tham gia giao thông, nhưng phương tiện có dấu hiệu độ pô xe để phát ra tiếng nổ lớn, lái xe chạy với tốc độ cao.

Cục CSGT thông tin thêm vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

Cục CSGT thông tin thêm vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

VOV.VN - V.Đ.Q đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm³ tham gia giao thông, nhưng phương tiện có dấu hiệu độ pô xe để phát ra tiếng nổ lớn, lái xe chạy với tốc độ cao.

Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tăng ga đâm vào CSGT
Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tăng ga đâm vào CSGT

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh tạm giữ đối tượng Bùi Văn Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ” khi điều khiển xe đèo ba, không đội mũ bảo hiểm… lao vào tổ công tác khiến 1 cán bộ CSGT bị thương.

Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tăng ga đâm vào CSGT

Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tăng ga đâm vào CSGT

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh tạm giữ đối tượng Bùi Văn Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ” khi điều khiển xe đèo ba, không đội mũ bảo hiểm… lao vào tổ công tác khiến 1 cán bộ CSGT bị thương.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật