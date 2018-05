Phát hiện đối tượng lôi kéo sinh viên tham gia “Hội Thánh Đức Chúa trời” trái phép

Theo đó, vào khoảng 10h20’ ngày 2/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đã ập vào căn nhà trọ của bà Nguyễn Thị Vân (tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Tại đây, Công an đã bắt quả tang đối tượng nữ là Phan Thị Sương (SN 1992, trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đến thuê nhà trọ dưới danh nghĩa mở rộng thị trường giấy cao cấp, nem… để tập hợp, lôi kéo nhiều người đến sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời” trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động sinh hoạt, truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa trời” trái phép.

Phan Thị Sương đã đến địa bàn xã Nghĩa Trung thuê phòng trọ để tiếp xúc, lôi kéo bà con nhân dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa cùng nghiên cứu sách, tài liệu, trao đổi kiến thức về “Hội thánh Đức Chúa trời” trái phép

Phan Thị Sương (SN 1992, trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) khai nhận đã đến địa bàn xã Nghĩa Trung mượn phòng trọ để tiếp xúc, lôi kéo bà con nhân dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa cùng nghiên cứu sách, tài liệu, trao đổi kiến thức về “Hội thánh Đức Chúa trời”.

Lực lượng chức năng đã đưa đối tượng cùng các tang vật liên quan về trụ sở Công an xã Nghĩa Trung để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ sự việc.

Điều đáng nói trong số giấy tờ, tài liệu có danh sách nhiều người tham gia có tuổi đời rất trẻ, đa phần đang là học sinh, sinh viên của một số trường ĐH, CĐ trên địa bàn.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào chiều tối ngày 29/4, Công an TP Vinh phối hợp với Công an xã Nghi Phú, Công an phường Hà Huy Tập tổ chức kiểm tra hành chính tại căn hộ 501.01 có 12 người có biểu hiện nghi vấn về sinh hoạt trái phép “Hội Thánh Đức Chúa trời” tại phòng 501.01 chung cư Golden City 3 (xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An).

Trong số này người lớn tuổi nhất sinh năm 1959, còn lại phần lớn sinh năm 1992-1997, có 3 người khai là sinh viên Trường ĐH kinh tế quốc dân và ĐH Kinh tế Nghệ An.

Cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ một số cuốn sách liên quan đến hoạt động của nhóm. Tất cả 12 người này đã được đưa về trụ sở Công an xã Nghi Phú để lấy lời khai. Tại đây, một số người thừa nhận tham gia sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời” được một thời gian.

Căn hộ số 501.01 là của anh Hoàng Xuân Quỳnh (SN 1980, kiến trúc sư, quê thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Anh này cũng được xác định là người đứng đầu điểm sinh hoạt “Hội Thánh Đức Chúa trời”.

Một số tài liệu cơ quan chức năng thu giữ tại phòng trọ của Phan Thị Sương.

Thời gian gần đây có nhiều nhóm đối tượng tự xưng "Hội Đức Thánh Chúa trời" để lôi kéo, dụ dỗ người dân theo và có nhiều dấu hiệu thu trục lợi. Một số gia đình đã bị lôi kéo dẫn đến gia đình ly tán, sinh viên bỏ bê học hành. Các hoạt động trái phép trên đã gây bức xúc cho người dân.

Ban Tôn giáo Chính phủ kêu gọi người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo về "ngày tận thế".

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các trường học phải tăng cường công tác quản lý đối với học sinh, sinh viên, chủ động tránh bị dụ dỗ, lôi kéo của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Hội Sinh viên Việt Nam khuyến cáo sinh viên không nên nghe, làm theo những thông tin không chính thống.../.

