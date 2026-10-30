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Phụ nữ, Bộ đội Biên phòng chung tay chống mua bán người ở vùng biên Gia Lai

Thứ Sáu, 06:20, 30/10/2026
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VOV.VN - Tại xã biên giới Ia Púch, việc đến từng nhà, tuyên truyền bằng tiếng địa phương, gắn với những câu chuyện thực tế đang giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm mua bán người xuyên quốc gia.

Trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai, công tác phòng, chống mua bán người đang được triển khai tích cực với sự phối hợp của các cấp, ngành và lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ.

Sáng thứ Bảy, chị Siu Pin cùng các thành viên Câu lạc bộ Phòng, chống mua bán người xã Ia Púch và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch đến thăm gia đình em Siu Thảo, sắp bước vào tuổi trưởng thành. Từ chuyện học hành, các thành viên câu lạc bộ kể về những trường hợp bị dụ dỗ đi làm ở nước ngoài, sau đó bị khống chế, cưỡng bức lao động, thậm chí bị đòi tiền chuộc.

Qua những câu chuyện thực tế, các em được hướng dẫn cảnh giác trước lời mời việc làm thiếu tin cậy và những mối quan hệ bất thường trên mạng xã hội. Siu Thảo cho biết, những buổi tuyên truyền giúp em hiểu rõ hơn về thủ đoạn mua bán người và cách tự bảo vệ mình.

phu nu, bo doi bien phong chung tay chong mua ban nguoi o vung bien gia lai hinh anh 1
Hội viên phụ nữ ở xã Ia Puch thường xuyên trao đổi thông tin để phòng, chống mua bán người và lừa đảo trên không gian mạng.

“Sau khi lắng nghe thông tin từ các chú bộ đội biên phòng và cán bộ phụ nữ tuyên truyền, em mới biết các đối tượng hiện nay có nhiều thủ đoạn tinh vi nhắm vào thanh niên, như việc nhẹ lương cao, đưa đi làm việc ở nước ngoài. Từ đó, em và các bạn biết bảo vệ bản thân tốt hơn", Siu Thảo chia sẻ.

Được thành lập năm 2010 với 40 thành viên, Câu lạc bộ Phòng, chống mua bán người xã Ia Púch duy trì tuyên truyền tập trung hằng năm, đồng thời phân công hội viên đến từng hộ gia đình vận động, nhắc nhở người dân.

Bằng tiếng Jrai và những câu chuyện thực tế gần gũi, các thành viên giúp bà con nhận diện thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt, nhất là chiêu hứa hẹn việc nhẹ, lương cao để đưa người ra nước ngoài.

Một trong những câu chuyện được nhắc lại là vụ việc xảy ra ngay tại xã biên giới Ia O, tỉnh Gia Lai vào tháng 6/2022. Tin lời giới thiệu việc làm tại Tây Ninh với mức lương 18 - 20 triệu đồng mỗi tháng, 7 thanh niên người Jrai ở làng Kloong bị đưa sang Campuchia, ép tham gia lừa đảo qua mạng, ngược đãi và buộc gọi về gia đình đòi tiền chuộc. Có gia đình phải bán ruộng, vay mượn để đưa con trở về.

phu nu, bo doi bien phong chung tay chong mua ban nguoi o vung bien gia lai hinh anh 2
Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội Phụ nữ và già làng, người có uy tín đi tuyên truyền vận động ở cơ sở.

Những câu chuyện có thật giúp người dân hiểu rằng, nguy cơ mua bán người có thể bắt đầu từ một lời mời việc làm, một mối quan hệ trên mạng hoặc sự cả tin trước những lời hứa hẹn hấp dẫn.

Trước khi nhận việc ở xa, người lao động cần xác minh rõ công việc, địa điểm, người tuyển dụng; không giao giấy tờ tùy thân cho người không đáng tin cậy và chủ động báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Chị Siu Pin, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Goòng, xã Ia Púch, cho biết, việc tuyên truyền bằng tiếng địa phương, gắn với những vụ việc gần gũi giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao cảnh giác.

“Chúng tôi là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, cùng các chú bộ đội, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong thôn, bản, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Hoạt động của Chi hội chúng tôi sát với thực tế cuộc sống hàng ngày của người dân, tuyên truyền bằng hai thứ tiếng”, chị Siu Pin cho hay.

Xã Ia Púch tiếp giáp biên giới Campuchia, hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, khả năng tiếp cận thông tin hạn chế, khiến nguy cơ bị lợi dụng, dụ dỗ vẫn hiện hữu, nhất là với những người có nhu cầu tìm việc làm xa.

phu nu, bo doi bien phong chung tay chong mua ban nguoi o vung bien gia lai hinh anh 3
Công tác phòng chống lừa đảo, mua bán người ở Gia Lai được triển khai chủ động, từ sớm, từ cơ sở.

Trong công tác phòng ngừa, hội viên phụ nữ phát huy lợi thế gần gũi, am hiểu ngôn ngữ và phong tục địa phương; Bộ đội Biên phòng cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ và tìm kiếm sự trợ giúp.

Các bên còn phối hợp trao đổi thông tin về những trường hợp phụ nữ, trẻ em rời địa bàn có dấu hiệu bất thường để kịp thời xác minh.

Thượng úy Phan Đình Duy, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch, tỉnh Gia Lai, cho biết, trên địa bàn đơn vị phụ trách chưa ghi nhận vụ mua bán người, nhưng công tác phối hợp tuyên truyền, phòng ngừa vẫn được duy trì thường xuyên.

“Để chủ động phòng chống tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp với Hội phụ nữ xã Ia Púch tuyên truyền đến từng hộ gia đình về các thủ đoạn. Hiện tại, các thủ đoạn đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của phụ nữ, sử dụng tình yêu, dụ dỗ, lôi kéo, dẫn tới hành vi mua bán người. Hội phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng", Thượng úy Phan Đình Duy cho biết.

Từ những cuộc trò chuyện tại mỗi gia đình đến sự phối hợp giữa hội viên phụ nữ và Bộ đội Biên phòng, công tác phòng, chống mua bán người ở Ia Púch đang được triển khai từ cơ sở.

Khi người dân nhận diện được thủ đoạn, biết cách tự bảo vệ và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, nguy cơ bị lừa gạt, mua bán có thể được ngăn chặn từ sớm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự nơi biên giới.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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