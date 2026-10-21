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Quân đội xây nhà rông, làm đèn đường tặng Nhân dân biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai

Thứ Tư, 22:19, 21/10/2026
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VOV.VN - Chiều 21/10, tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 và các đơn vị thuộc Khối thi đua số 8, Bộ Quốc phòng tổ chức khánh thành, bàn giao nhà rông văn hóa và công trình “Sao sáng buôn làng” tặng nhân dân biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai.

Trong những bộ trang phục truyền thống, người dân xã biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai, đến chung vui tại lễ khánh thành nhà rông văn hóa mới.

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Đại diện các đơn vị Khối thi đua số 8 Bộ Quốc phòng tham dự lễ khánh thành các công trình.

Từ nay, bà con có thêm không gian khang trang để hội họp, tổ chức lễ hội và gìn giữ những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Bà Rơ Mah H’Bloi, người dân làng Mooc Đen, xã Ia Dom, phấn khởi cho biết, đây là nhà rông đẹp nhất từ trước đến nay ở quê hương mình.

"Nhà rông ở thôn Moốc Đen, xã Ia Dom rất đẹp, bên trong rộng rãi, khang trang. Ở đây cũng đã tổ chức hai lễ hội, rất vui mừng. Dân phấn khởi được Nhà nước hỗ trợ giúp cho dân có nhà rông thật đẹp”, bà Rơ Mah H’Bloi xúc động nói.

Được đầu tư 3 tỷ đồng, nhà rông có diện tích xây dựng 156 m², cao 21,2 m, mang kiến trúc truyền thống của người Jarai.

Hệ thống điện, chống sét, phòng cháy, chữa cháy và sân khuôn viên được đầu tư đồng bộ. Ngay từ khâu thiết kế, Binh đoàn 15 đã lấy ý kiến chính quyền và nhân dân, lựa chọn kết cấu, vật liệu bảo đảm an toàn, bền vững mà vẫn giữ dáng hình quen thuộc với đồng bào.

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Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và đại diện chính quyền xã Ia Dom cắt băng khánh thành nhà rông.

Cùng với nhà rông văn hóa, Binh đoàn 15 và các đơn vị thuộc Khối thi đua số 8, Bộ Quốc phòng khánh thành, bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” tặng nhân dân các xã Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Krêl, tỉnh Gia Lai.

Những trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp dọc các tuyến đường còn thiếu hệ thống chiếu sáng công cộng, giúp bà con đi lại thuận tiện, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự vùng biên giới.

Các công trình thuộc đợt 2 năm 2026, được Khối thi đua số 8 hỗ trợ 1,6 tỷ đồng, với kế hoạch lắp 533 trụ đèn trên 18 km đường tại 12 khu dân cư thuộc Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: nhà rông văn hóa và những tuyến đường sáng đèn là những việc làm thiết thực của Quân đội trong chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên giới.

Nhà rông tạo không gian gìn giữ bản sắc, sinh hoạt cộng đồng; đèn đường phục vụ đi lại, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự. Tư lệnh Binh đoàn 15 đề nghị các đơn vị bàn giao chu đáo, xác định rõ đầu mối bảo trì; địa phương phân công quản lý, duy trì sinh hoạt thường xuyên tại nhà rông, cùng bà con gìn giữ và phát huy giá trị các công trình.

"Niềm vui lớn nhất của những người đóng góp sức xây dựng công trình là thấy nhà rông thường xuyên có người đến sinh hoạt, đường làng được chiếu sáng và bà con sử dụng công trình thuận tiện, an toàn. Đó cũng là cách thiết thực nhất để giữ gìn, phát huy món quà nghĩa tình của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15 và các đơn vị Khối thi đua số 8. Xin chúc nhà rông văn hóa xã Ia Dom luôn là nơi hội tụ tình đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng niềm tự hào của các thế hệ. Chúc những tuyến đường 'Thắp sáng buôn làng' góp thêm niềm vui, sự bình yên cho cuộc sống nơi biên giới”, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ phát biểu tại buổi lễ.

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Đại diện các đơn vị Khối thi đua số 8 cùng nhân dân xã Ia Nan khánh thành công trình Sao sáng buôn làng.

Nhà rông khang trang, đường làng sáng đèn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai. Được gìn giữ, sử dụng hiệu quả, những công trình Binh đoàn 15 trao tặng sẽ tiếp tục phát huy giá trị, gắn kết cộng đồng, bảo tồn văn hóa và vun đắp tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

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Bộ đội Gia Lai giúp người dân vùng thiên tai Ia Tul rời nhà về làng mới

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai đang tăng tốc ổn định dân cư vùng thiên tai trước cao điểm mưa bão năm 2026. Tại xã Ia Tul, từ đầu tháng 9, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 219 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển và dựng lại nhà, phấn đấu đưa toàn bộ 207 hộ dân bôn Jứ đến làng mới trong tháng 11 năm nay.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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