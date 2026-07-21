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Phục kích sát hại một nạn nhân ở quán bia, bị cáo nhận 12 năm tù

Thứ Ba, 17:49, 21/07/2026
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VOV.VN - Tham gia phục kích tại quán bia khiến một nạn nhân tử vong, bị cáo Đỗ Đình Vui (SN 1989, Bắc Ninh) vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên án 12 năm tù về tội Giết người.

Ngày 21/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử Đỗ Đình Vui (SN 1989, quê xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, Vui đã tham gia cùng với Nguyễn Đức Duy (SN 1991, quê Bắc Ninh) và một nhóm đối tượng có hành vi phục kích, sát hại một nạn nhân tại quán bia ở phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

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Đỗ Đình Vui tại phiên xét xử. (Ảnh: Xuân Ân)

Chiều 15/3/2018, Duy cùng Trương Văn Tài (SN 1995, ở xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Văn An (SN 1996, ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) ngồi ăn nhậu ở quán bia phường Đông Ngạc (TP Hà Nội). Lúc này, Duy phát hiện ra ngồi uống bia bàn bên cạnh có anh T. (SN 1987, ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Duy xác định anh T. là người có mâu thuẫn từ trước với mình nên nảy sinh ý định dùng hung khí đánh nạn nhân. Sau đó, Duy gọi cho Đinh Hữu Sang (SN 1990, ở xã Hòa Xá, Hà Nội). Sang là bạn cùng phòng của Vui nên rủ đối tượng này cùng đi đánh anh T.

Nhóm đối tượng lấy chăn bọc tuýp sắt có gắn dao nhọn rồi đi ra quán bia. Khi đến nơi, nhóm đối tượng lập tức cầm hung khí lao vào đánh nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, anh T. vùng bỏ chạy vào bên trong quán nhưng các đối tượng vẫn quyết đuổi theo đánh.

Đối tượng Trương Văn Tài cầm tuýp sắt có gắn dao đuổi theo chém vào gáy anh T. Vết thương quá nặng khiến anh T. gục xuống đất, tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử, phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Riêng Đỗ Đình Vui bỏ trốn, đi lang thang lên các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đến ngày 6/2/2026, Vui đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết hành vi của Vui cùng đồng bọn đã dẫn đến việc anh T. tử vong, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tang thương cho gia đình nạn nhân. Do đó, HĐXX đã tuyên án 12 năm tù giam với Đỗ Đình Vui về tội Giết người.

Trọng Phú/VOV.VN
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