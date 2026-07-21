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Bộ Công an gửi Thư khen về thành tích triệt phá đường dây “Bún Chả TV” ở Bắc Ninh

Thứ Ba, 16:54, 21/07/2026
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VOV.VN - Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Bắc Ninh về thành tích triệt phá đường dây “Bún Chả TV” phát sóng thể thao trái phép, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an vừa ký Thư khen gửi Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, biểu dương thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng vận hành hệ thống website “Bún Chả TV” phát sóng bóng đá, thể thao lậu quy mô lớn.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng trong vụ án. Ảnh: BCA

Thực hiện cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng xây dựng và vận hành hệ thống website “Bún Chả TV”. Đây là hệ thống chuyên phát sóng trực tiếp các trận thi đấu thể thao không có bản quyền trên nền tảng internet, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền hình và nội dung số.

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 10 đối tượng, thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, hệ thống “Bún Chả TV” đã tự ý phát sóng trực tiếp hơn 150.000 trận thi đấu thể thao, thu hút hàng triệu lượt xem và nhận tiền tài trợ, quảng cáo từ các trang mạng cá độ, đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Trong Thư khen, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh: Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao cùng sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh trong việc triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ. Thành tích này không chỉ góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, doanh nghiệp mà còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, củng cố thêm niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

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Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Bắc Ninh về thành tích triệt phá đường dây “Bún Chả TV” phát sóng thể thao trái phép, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Tiến Dũng/VOV.VN
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