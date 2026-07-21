Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT công ty ở Bắc Ninh, thu giữ 65 tấn phân bón giả

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc (địa chỉ số 2 đường Phạm Liêu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy doanh nghiệp này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất, đóng gói phân bón. Để hợp thức hóa hồ sơ, tạo niềm tin với khách hàng và đối phó với cơ quan chức năng, công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần B.O (địa chỉ xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) để thuê đóng gói sản phẩm phân bón URÊ 46HBF.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc ký kết hợp đồng chỉ mang tính hình thức. Trên thực tế, toàn bộ quá trình sản xuất và đóng gói phân bón được thực hiện trực tiếp tại cơ sở của Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, chứ không diễn ra tại Công ty Cổ phần B.O như thông tin in trên bao bì sản phẩm.

Theo cơ quan công an, hành vi này đã làm giả thông tin về nguồn gốc sản xuất, nơi đóng gói hàng hóa, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường vật tư nông nghiệp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.Q.N. (SN 1978, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón" theo khoản 3, Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 65 tấn phân bón giả, có tổng giá trị trên 1 tỷ đồng, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.