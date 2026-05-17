Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 20/6

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh có 991 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến nay, phần lớn cơ sở nhà, đất đã được ban hành phương án xử lý. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 477 cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, khai thác sau khi chuyển giao về địa phương quản lý. Nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình xử lý như vướng mắc đất đai, tài sản xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa, bảo vệ và khó bố trí công năng sử dụng phù hợp.

Một số trụ sở tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, hiện mới có 34/96 xã, phường bổ sung chức năng quản lý, khai thác nhà, đất cho đơn vị sự nghiệp cấp xã theo quy định. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ xử lý tài sản dôi dư còn chậm. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo văn bản do ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký ban hành ngày 15/5, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai xử lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư; không để xảy ra tình trạng hư hỏng, xuống cấp, lãng phí tài sản công.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần tiết kiệm, tận dụng tối đa công năng các trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng mới. Đồng thời, các địa phương phải khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận và đưa vào sử dụng các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ hoặc xử lý nhà, đất dôi dư không đúng quy định.