Bé gái 9 tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do đuối nước

Khoảng 9h ngày 16/5/2026, 3 em học sinh lớp 3 Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi gồm: Y Thiếm, Y Nang và Y Linh (cùng sinh năm 2017, trú tại làng Rắc, xã Ya Ly) rủ nhau đi tắm tại suối Đăk Sia đoạn chảy qua thôn Ya De, xã Ya Ly. Trong quá trình tắm suối, em Y Nang không may bị đuối nước, mất tích.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm bé gái 9 tuổi đuối nước ở xã Ya Ly. Ảnh: Công an xã Ya Ly.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Ya Ly đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng tại chỗ triển khai tìm kiếm nạn nhân. UBND xã Ya Ly cũng đã đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ.

Các lực lượng đã huy động phương tiện, trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ, đồng thời chia thành nhiều tổ rà soát khu vực xảy ra vụ việc và các đoạn suối lân cận. Đến 12h ngày 17/5, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể em Y Nang.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo UBND xã Ya Ly, gia đình em Y Nang thuộc diện khó khăn. Y Nang là con út trong gia đình. Hiện nay, chính quyền xã Ya Ly cùng các hội, đoàn thể đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho em Y Nang và quyên góp hỗ trợ gia đình.

Do dòng nước chảy mạnh nên lực lượng tìm kiếm phải nắm tay nhau, dò từng khu vực.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em, nhất là trong những ngày nghỉ hè. Chính quyền địa phương khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở trẻ em không tự ý tắm sông, suối khi không có người lớn đi cùng nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.