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Quảng Ninh: Bẫy lừa đảo từ tình cảm đến phạt nguội giả

Thứ Năm, 11:01, 17/09/2026
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VOV.VN - Tại Quảng Ninh, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra 38 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 102 tỷ đồng.

Từ một tin nhắn làm quen đến thông báo phạt nguội kèm đường link, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi kịch bản để lấy lòng tin, thu thập thông tin và chiếm đoạt tiền.

Câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn được gửi với lý do nhầm số. Sau đó, tài khoản Zalo mang tên Thanh Tuấn chủ động làm quen với một phụ nữ ở Quảng Ninh. Hơn hai tháng trò chuyện, người này từng bước tạo dựng lòng tin và tình cảm, rồi hướng dẫn chị tham gia mua bán vàng với lời hứa lợi nhuận cao.

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Theo số liệu của Công an Thành phố Quảng Ninh, ngoài việc lợi dụng tình cảm và mời gọi đầu tư, các đối tượng còn mạo danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông để gọi điện, nhắn tin.

Tin tưởng người quen qua mạng, nạn nhân nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Khi không thể rút tiền, chị lại nhận được cuộc gọi của một người tự giới thiệu có thể hỗ trợ lấy lại số tiền đã mất. Mong thu hồi tài sản, chị tiếp tục chuyển 400 triệu đồng và sau đó không thể liên lạc với người này. Nạn nhân vụ lừa đảo cho biết: “Khi không biết làm cách nào lấy lại tiền thì có người gọi điện bảo có cách hỗ trợ lấy lại. Muốn lấy lại tiền, tôi đã chuyển cho họ 400 triệu đồng. Nhưng khi chuyển tiền thì lại không liên lạc được”.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ninh, cách tiếp cận, tạo quan hệ tình cảm rồi mời gọi đầu tư không phải thủ đoạn mới. Điểm khiến nhiều nạn nhân mất cảnh giác là quá trình dẫn dắt kéo dài, trong đó đối tượng thường cho rút một khoản lợi nhuận nhỏ trước khi thúc giục chuyển số tiền lớn hơn.

Đại úy Nguyễn Đức Quang, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Quảng Ninh nói: “Nạn nhân thường là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Các đối tượng tiếp cận, làm quen rồi đặt vấn đề yêu đương, sau đó gạ đầu tư. Ban đầu chúng sẽ để nạn nhân thu về lợi nhuận với các khoản đầu tư nhỏ. Sau đó số tiền tăng lên thì sẽ chiếm đoạt”.

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Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Gần đây, một số người dân trên địa bàn nhận được tin nhắn SMS với nội dung “Xe bạn có vi phạm, xử lý ngay”, kèm đường link dichvucon-gvvn.com.

Theo số liệu của Công an Thành phố Quảng Ninh, ngoài việc lợi dụng tình cảm và mời gọi đầu tư, các đối tượng còn mạo danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông để gọi điện, nhắn tin. Nội dung và hình thức tiếp cận thay đổi liên tục, nhưng mục đích chung là khiến người nhận cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền trước khi kiểm chứng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Quảng Ninh đã tiếp nhận, điều tra 38 vụ lừa đảo, với tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt hơn 102 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Đức Hải, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Gần đây, một số người dân trên địa bàn nhận được tin nhắn SMS với nội dung “Xe bạn có vi phạm, xử lý ngay”, kèm đường link dichvucon-gvvn.com. Theo cơ quan công an, đây là đường dẫn giả mạo. Chỉ một vài ký tự được thêm, bớt hoặc sắp xếp lại khiến địa chỉ này dễ bị nhầm với Cổng Dịch vụ công quốc gia có địa chỉ chính thức là dichvucong.gov.vn.

Khi truy cập đường link giả, người dùng có thể bị dẫn tới giao diện yêu cầu nhập số căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP. Những dữ liệu này sau đó có thể bị sử dụng để chiếm quyền truy cập tài khoản và chiếm đoạt tiền.

quang ninh bay lua dao tu tinh cam den phat nguoi gia hinh anh 3
Tin tưởng người quen qua mạng, nạn nhân nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Khi không thể rút tiền, chị lại nhận được cuộc gọi của một người tự giới thiệu có thể hỗ trợ lấy lại số tiền đã mất.

“Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng hoạt động trở nên chuyên nghiệp, có tổ chức. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai; không chuyển tiền cho người lạ”, Thượng tá Nguyễn Đức Hải cho hay.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không truy cập đường link gửi từ số điện thoại hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc; không cung cấp số căn cước, thông tin ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP qua điện thoại và mạng xã hội. Với thông báo phạt nguội, người dân cần tự nhập địa chỉ chính thức của cơ quan chức năng để tra cứu, thay vì mở đường link trong tin nhắn. Trước đề nghị đầu tư, chuyển tiền hoặc hỗ trợ lấy lại tiền đã mất, cần dừng giao dịch và kiểm chứng qua kênh liên lạc công khai của ngân hàng hoặc cơ quan công an.

 
Tiến Cường/VOV-Đông Bắc
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