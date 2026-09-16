English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người

Thứ Tư, 20:54, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người Việt Nam.

Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào thông qua kênh hợp tác quốc tế, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào vừa triệt phá băng nhóm tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại tỉnh Bokeo.

triet pha bang nhom lua dao xuyen quoc gia, chiem doat tien cua hang nghin nguoi hinh anh 1
Hiện trường thời điểm Ban chuyên án đột kích

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook để kết bạn qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ đặt đơn hàng để nhận tiền hoa hồng qua các trang web điện tử ảo, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá. Đồng thời, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an trao đổi thông tin phối hợp Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng trong Chuyên án đang hoạt động tại tỉnh Bokeo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đến ngày 12/9, Ban chuyên án phối hợp Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tiến hành đột kích kiểm tra phát hiện, bắt giữ nhóm tổ chức tội phạm gồm 91 đối tượng, trong đó có 64 công dân Việt Nam, 27 công dân nước ngoài (bao gồm đối tượng cầm đầu, các đối tượng giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm), thu giữ toàn bộ 65 máy tính, 192 điện thoại di động các loại. Quá trình phá án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và các đối tượng bị bắt giữ. Sau khi bắt giữ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào đã bàn giao cho tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai 64 đối tượng người Việt Nam cùng vật chứng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

triet pha bang nhom lua dao xuyen quoc gia, chiem doat tien cua hang nghin nguoi hinh anh 2
Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp đấu tranh với đối tượng trong đường dây

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam với số tiền khoảng trên 1.500 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, củng cố chứng cứ để khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, UBND tỉnh Lào Cai đã trao thưởng nóng 200 triệu đồng, ghi nhận và biểu dương thành tích của Ban chuyên án. Sự quan tâm, chỉ đạo và khen thưởng kịp thời của lãnh đạo tỉnh là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai, tiếp thêm động lực để lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

CTV Tống Huệ, Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu “lướt” đất
Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu “lướt” đất

VOV.VN - Võ Thị Ngân (SN 1993, trú xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) bị khởi tố, bắt để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi bị cáo buộc dùng thủ đoạn huy động vốn đầu tư, mua bán “lướt” đất để chiếm đoạt 19,7 tỷ đồng của nhiều người.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu “lướt” đất

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu “lướt” đất

VOV.VN - Võ Thị Ngân (SN 1993, trú xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) bị khởi tố, bắt để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi bị cáo buộc dùng thủ đoạn huy động vốn đầu tư, mua bán “lướt” đất để chiếm đoạt 19,7 tỷ đồng của nhiều người.

Giả danh lãnh đạo, lừa đảo các tài xế, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Giả danh lãnh đạo, lừa đảo các tài xế, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Xuân Chất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giả danh lãnh đạo, lừa đảo các tài xế, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Giả danh lãnh đạo, lừa đảo các tài xế, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Xuân Chất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhận "chạy án" để lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng
Nhận "chạy án" để lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố Trần Anh Dũng (SN 1978, Hà Nội) vì hành vi lừa đảo chạy án. Lợi dụng lòng tin của gia đình bị can, đối tượng mạo nhận có quan hệ với cán bộ Bộ Công an, Công an Hà Nội và TAND tối cao để nhận “chạy án”, chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Nhận "chạy án" để lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng

Nhận "chạy án" để lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố Trần Anh Dũng (SN 1978, Hà Nội) vì hành vi lừa đảo chạy án. Lợi dụng lòng tin của gia đình bị can, đối tượng mạo nhận có quan hệ với cán bộ Bộ Công an, Công an Hà Nội và TAND tối cao để nhận “chạy án”, chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Lừa đảo hơn 260 triệu đồng bằng thủ đoạn đưa người đi lao động tại Hàn Quốc
Lừa đảo hơn 260 triệu đồng bằng thủ đoạn đưa người đi lao động tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 11/9, Công an TP Cần Thơ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1988, thường trú xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa đảo hơn 260 triệu đồng bằng thủ đoạn đưa người đi lao động tại Hàn Quốc

Lừa đảo hơn 260 triệu đồng bằng thủ đoạn đưa người đi lao động tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 11/9, Công an TP Cần Thơ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1988, thường trú xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hải Phòng truy tìm bị hại, cá nhân liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Thủy Nguyên
Hải Phòng truy tìm bị hại, cá nhân liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Thủy Nguyên

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa thông báo truy tìm bị hại và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên.

Hải Phòng truy tìm bị hại, cá nhân liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Thủy Nguyên

Hải Phòng truy tìm bị hại, cá nhân liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Thủy Nguyên

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa thông báo truy tìm bị hại và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật