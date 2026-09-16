Triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người

Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào thông qua kênh hợp tác quốc tế, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào vừa triệt phá băng nhóm tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại tỉnh Bokeo.

Hiện trường thời điểm Ban chuyên án đột kích

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook để kết bạn qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ đặt đơn hàng để nhận tiền hoa hồng qua các trang web điện tử ảo, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá. Đồng thời, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an trao đổi thông tin phối hợp Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng trong Chuyên án đang hoạt động tại tỉnh Bokeo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đến ngày 12/9, Ban chuyên án phối hợp Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tiến hành đột kích kiểm tra phát hiện, bắt giữ nhóm tổ chức tội phạm gồm 91 đối tượng, trong đó có 64 công dân Việt Nam, 27 công dân nước ngoài (bao gồm đối tượng cầm đầu, các đối tượng giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm), thu giữ toàn bộ 65 máy tính, 192 điện thoại di động các loại. Quá trình phá án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và các đối tượng bị bắt giữ. Sau khi bắt giữ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào đã bàn giao cho tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai 64 đối tượng người Việt Nam cùng vật chứng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp đấu tranh với đối tượng trong đường dây

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam với số tiền khoảng trên 1.500 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, củng cố chứng cứ để khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, UBND tỉnh Lào Cai đã trao thưởng nóng 200 triệu đồng, ghi nhận và biểu dương thành tích của Ban chuyên án. Sự quan tâm, chỉ đạo và khen thưởng kịp thời của lãnh đạo tỉnh là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai, tiếp thêm động lực để lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.