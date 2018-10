Ráo riết điều tra những người liên quan vụ cài mìn cây ATM

1. Thông tin mới nhất vụ cài 10 thỏi mìn trong cây ATM ở Quảng Ninh: Liên quan đến vụ này, chiều 16/10, Đại tá Thái Hồng Công, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án sử dụng vật liệu nổ trái phép. Trong ảnh: Đại tá Thái Hồng Công (Ảnh: PLO) Theo ông Công, hiện nay, lực lượng công an vẫn đang tập trung với quyết tâm cao nhất để điều tra làm rõ những người liên quan, cũng như làm rõ động cơ, mục đích của các nghi can. Trong ảnh: 2 cây ATM bị gài 10 quả mìn. (Ảnh: Duy Thái) 2. Phát hiện vụ buôn lậu hơn 1000 chiếc iPhone tại sân bay Nội Bài: Theo đó, 1000 chiếc iPhone này của Công ty TNHH VAK. Trước đó, Công ty này bị Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan kiểm tra vì có hành vi khai sai, không khai hàng hóa nhập khẩu. Trong ảnh: Tang vật một vụ buôn lậu iPhone do lực lượng hải quan phát hiện bắt giữ. (Ảnh: KT) 3. Vụ phóng viên VTC News bị hành hung: Đã có 2 đối tượng nhận lỗi: 2 đối tượng này là ông Nguyễn Đăng Huy, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bãi và xử lý chất thải - Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng và ông Nguyễn Đức Dương nhân viên bảo vệ công ty. Liên quan đến việc này, ông Đặng Đức Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết, đã yêu cầu những người có liên quan viết tường trình, kiểm điểm và xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Trong ảnh: Phóng viên VTC News và những người có liên quan tại cơ quan Công an. 4. Lời khai ban đầu của đối tượng dùng ô tô vận chuyển hơn 3 tạ ma túy: Liên quan đến việc này, tại CQĐT, Xeng Vang (SN 1995, mang quốc tịch Lào khai nhận, được thuê vận chuyển số ma túy trên vào Đà Nẵng để nhận 10.000 USD tiền công. Trên xe còn có Hạng A Chinh (1996, trú tại tỉnh Đắk Nông). Trong ảnh: Đối tượng Xeng Vang tại cơ quan công an. (Ảnh: An ninh Thủ đô) 5. Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ đánh ghen kinh hoàng ở Cà Mau: Thông tin này được đưa ra tại phiên tòa xét xử vụ án “Làm nhục người khác” chiều nay (16/10), tại Tòa án Nhân dân huyện Cái Nước (Cà Mau). Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ thêm, như: xác định ai là người đưa clip lên mạng xã hội; đánh ghen có tổ chức hay không;... Hội đồng Xét xử đã quyết định trả hồ sơ để Cơ quan cảnh sát điều tra bổ sung. Trong ảnh: Các bị cáo tại tòa 6. Danh tính nạn nhân bị đâm chết trước cổng Top New Club lúc rạng sáng: Theo đó, nạn nhân bị đâm tử vong là Võ Thanh Tú 26 tuổi, trú tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa đang làm việc Quán Top New Club. Trước đó, trong lúc đang làm việc tại Club anh Tú bị hai thanh niên đi từ phía sau tới, rút dao đâm nhiều nhát vào lưng, bụng rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi. Trong ảnh: Vết máu của nạn nhân trước cổng Top New Club 7. Xin lỗi công khai nạn nhân bị giam oan hơn 4 tháng: Trước đó, ông Bùi Xuân Quang (44 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3) bị Công an huyện Vĩnh Cửu bắt tạm giam để điều tra về tội trộm 922 cây tràm (giá trị gần 27 triệu đồng). Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung, do chưa đủ cơ sở xác định hành vi của ông Quang là trộm cắp tài sản nên 24/4/2017 Công an huyện Vĩnh Cửu đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can sau 4 tháng 9 ngày bị tạm giam. Trong ảnh: Bà Phạm Thị Mến - Phó viện trưởng Viện KSND huyện Vĩnh Cửu, tặng hoa cho ông Bùi Xuân Quang tại buổi xin lỗi công khai. (Ảnh: Dân trí) 8. Cà Mau: Chi sai 240 triệu đồng, 3 cán bộ, nguyên cán bộ bị kiểm điểm: Theo đó, các cán bộ bị kiểm điểm gồm: ông Dương Thành Đê, Giám đốc; ông Trần Văn Đoan, nguyên Giám đốc và ông Dư Minh Niệm, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thới Bình. Trước đó, Thanh tra huyện Thới Bình tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, chi tài chính và các nguồn khác tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thới Bình và phát hiện đơn vị này chi sai nguyên tắc hơn 244 triệu đồng. Trong ảnh: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thới Bình./.