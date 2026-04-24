Trước đó, công an phường nhận được trình báo của người dân, vào khoảng 20h ngày 17/4, cháu B.P.A (SN 2015, trú phường Nam Đồ Sơn) khi đang chơi gần nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt sờ soạng vào những vùng nhạy cảm, cháu đã sợ hãi và khóc to lên làm đối tượng bỏ chạy.

Tiếp nhận trình báo, ngay lập tức công an phường đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời trích xuất hệ thống camera an ninh và camera của các gia đình gần khu vực hiện trường để xác minh, điều tra.

Tạm giữ hình sự đối tượng dâm ô 2 bé gái

Dù trời tối khó nhận dạng, nhưng với quyết tâm điều tra làm rõ vụ việc, công an phường đã xác định được đối tượng là Vũ Đình Vinh. Tại cơ quan công an, đối tượng Vũ Đình Vinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo lời khai tại cơ quan công an, ngoài cháu B.P.A, đối tượng Vũ Đình Vinh cũng có hành vi tương tự đối với cháu Đ.T.A (SN 2012, trú xã Kiến Hải) trong ngày 17/4.

Hiện Công an phường Nam Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Vinh về hành vi “dâm ô với người dưới 16 tuổi”, đồng thời hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.