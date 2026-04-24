Tạm giữ hình sự đối tượng dâm ô 2 bé gái

Thứ Sáu, 17:51, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 24/4, Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Vinh (SN 1973, trú thôn Lão Phong, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, công an phường nhận được trình báo của người dân, vào khoảng 20h ngày 17/4, cháu B.P.A (SN 2015, trú phường Nam Đồ Sơn) khi đang chơi gần nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt sờ soạng vào những vùng nhạy cảm, cháu đã sợ hãi và khóc to lên làm đối tượng bỏ chạy.

Tiếp nhận trình báo, ngay lập tức công an phường đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời trích xuất hệ thống camera an ninh và camera của các gia đình gần khu vực hiện trường để xác minh, điều tra.

tam giu hinh su doi tuong dam o 2 be gai hinh anh 1
Tạm giữ hình sự đối tượng dâm ô 2 bé gái

Dù trời tối khó nhận dạng, nhưng với quyết tâm điều tra làm rõ vụ việc, công an phường đã xác định được đối tượng là Vũ Đình Vinh. Tại cơ quan công an, đối tượng Vũ Đình Vinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo lời khai tại cơ quan công an, ngoài cháu B.P.A, đối tượng Vũ Đình Vinh cũng có hành vi tương tự đối với cháu Đ.T.A (SN 2012, trú xã Kiến Hải) trong ngày 17/4.

Hiện Công an phường Nam Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Vinh về hành vi “dâm ô với người dưới 16 tuổi”, đồng thời hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Văn Minh/Báo CAND
Tag: Tạm giữ hình sự dâm ô Nam Đồ Sơn Hải Phòng dâm ô với người dưới 16 tuổi
Tin liên quan

Đâm vợ do ghen tuông, lĩnh 19 năm tù
Đâm vợ do ghen tuông, lĩnh 19 năm tù

VOV.VN - Ngày 20/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mình (44 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp) 14 năm tù về tội "giết người" và 5 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hình phạt của hai tội danh trên là 19 năm tù.

Đâm vợ do ghen tuông, lĩnh 19 năm tù

Đâm vợ do ghen tuông, lĩnh 19 năm tù

VOV.VN - Ngày 20/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mình (44 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp) 14 năm tù về tội "giết người" và 5 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hình phạt của hai tội danh trên là 19 năm tù.

Cảnh sát hình sự: 80 năm ‘quả đấm thép’ trấn áp tội phạm
Cảnh sát hình sự: 80 năm ‘quả đấm thép’ trấn áp tội phạm

VOV.VN - Trải qua 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Hình sự không ngừng lớn mạnh; luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.

Cảnh sát hình sự: 80 năm ‘quả đấm thép’ trấn áp tội phạm

Cảnh sát hình sự: 80 năm ‘quả đấm thép’ trấn áp tội phạm

VOV.VN - Trải qua 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Hình sự không ngừng lớn mạnh; luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.

Đi đám cưới, trộm luôn hòm mừng cưới trị giá 319 triệu đồng
Đi đám cưới, trộm luôn hòm mừng cưới trị giá 319 triệu đồng

VOV.VN - Sau khi trà trộn vào đám cưới ở phường Việt Hưng (TP Hà Nội), Nguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Đức Huy đã cùng nhau trộm cắp hòm tiền mừng cưới rồi bỏ chạy.

Đi đám cưới, trộm luôn hòm mừng cưới trị giá 319 triệu đồng

Đi đám cưới, trộm luôn hòm mừng cưới trị giá 319 triệu đồng

VOV.VN - Sau khi trà trộn vào đám cưới ở phường Việt Hưng (TP Hà Nội), Nguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Đức Huy đã cùng nhau trộm cắp hòm tiền mừng cưới rồi bỏ chạy.

