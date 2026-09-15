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Vụ ô tô Lexus trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình có dấu hiệu tội phạm

Thứ Ba, 23:04, 15/09/2026
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VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình khiến 2 người bị thương. Qua xác minh, Cục CSGT phát hiện một ô tô có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên cao tốc, cản trở phương tiện khác.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), vào khoảng 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô. Các phương tiện liên quan gồm một xe khách và hai xe con. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, 3 phương tiện bị hư hỏng.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cục CSGT.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa, mặt đường trơn. Xe khách biển số 35H-126.xx đã đâm từ phía sau vào hai xe con đang dừng phía trước.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường và trích xuất dữ liệu từ camera hành trình trên xe con biển số 29E-303.xx, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT phát hiện trước khi xảy ra vụ tai nạn đã xuất hiện một vụ việc khác có dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, xe con biển số 30L-268.xx có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc, tại làn đường sát dải phân cách giữa đường. Hành vi này được xác định đã cản trở xe con biển số 29E-303.xx đang lưu thông trên tuyến. Theo Cục CSGT, vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật và cần được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sau khi xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên, TP Hà Nội để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc, hành vi của các phương tiện liên quan cũng như trách nhiệm của những người có liên quan.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn khi phương tiện thực hiện các hành vi lạng lách, chèn ép, dừng đỗ trái quy định trên đường cao tốc, đặc biệt trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt.

Văn Ngân/VOV.VN
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