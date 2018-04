TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình 2 đối tượng mua bán ma túy

Ngày 11/4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy do Phạm Văn Hùng (SN 1970, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cầm đầu. Cùng bị truy tố ra trước tòa án còn có Lô Văn Sao (SN 1983, trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) và Phạm Văn Tùng (SN 1990, cháu ruột của Hùng).

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 11/4.

Phạm Văn Hùng là đối tượng từng có 20 năm ở tù và 3 lần vượt ngục. Đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy do Hùng điều hành được hình thành từ năm 2015 cùng với sự hỗ trợ của Tùng. Bên cạnh đó, Hùng thuê Lô Văn Sao – từng hoạt động trong lĩnh vực khai thác gỗ lậu, thông thuộc đường đi lối lại khu vực biên giới Việt-Lào giao dịch với đối tác người Lào rồi mang ma túy từ biên giới vào sâu trong nội địa. Đường dây này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán ma túy.

Theo cáo trạng, tháng 6/2017, Hùng đặt mua 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá và hơn 1kg ma túy tổng hợp với giá 153.000 USD của một “đối tác” người Lào. Hùng trả trước 70.000 USD và 300 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ được Hùng thanh toán cho “đối tác” sau khi bán được hàng.

Ngày 30/9/2017, Sao đến khu vực biên giới Việt-Lào thuộc huyện Anh Sơn trao tiền và nhận ma túy từ người Lào. Đến rạng sáng 1/10, sau khi nhận số ma túy trên từ Sao, Hùng bảo Tùng vận chuyển số ma túy trên về xuôi bằng xe máy, còn Hùng sẽ điều khiển ôtô đi trước để cảnh giới.

Khi đến địa phận xã Nam Sơn, Đô Lương (Nghệ An) thì hai chú cháu Hùng bị bắt giữ cùng với tang vật là 20 bánh heroin (tương đương 7kg) và hơn 2,1 kg ma túy đá, ma túy tổng hợp. Giá trị số ma túy mà các đối tượng mua bán ước tính gần 3 tỷ đồng. Biết chú cháu Hùng bị bắt, Lô Văn Sao ra đầu thú.

Tại phiên tòa sáng 11/4, Hùng và Tùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Lô Văn Sao cho biết, bản thân không biết chiếc túi đen mà Hùng thuê vận chuyển từ Lào về là ma túy mà chỉ nghĩ đó là “hàng cấm”.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Hùng, Lô Văn Sao tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Với tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Tùng bị tuyên phạt tù chung thân./.

