Bắt 2 đối tượng vận chuyển heroin và ma túy tổng hợp

Chiều ngày 6/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt được 2 đối tượng đang vận chuyển 5 bánh heroin, 26.817 viên ma túy tổng hợp cùng các tang vật gồm; 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn và 1 điện thoại di động.

Hai đối tượng cùng tang vật thu giữ.

Theo đó, ngày 5/4, nhận được tin báo tại khu vực bản Bôn thuộc xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá có 2 đối tượng vượt biên trái phép có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng theo sát và ra tín hiệu kiểm tra thì các đối tượng này.



Ngay khi được yêu cầu kiểm tra cả 2 đối tượng này đã toán bỏ chạy. Lực lượng tuần tra đã khẩn trương truy đuổi và bắt được 2 đối tượng.



2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Phọng Tho, (19 tuổi, trú tại bản Nậm Tạy) và Cú Vư (25 tuổi, trú tại bản Na Cưa), cùng ở cụm Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phọng Tho và Cú Vư vận chuyển 5 bánh heroin, 26.817 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn và 1 điện thoại di động.



Theo khai nhận ban đầu, hai đối tượng kể trên nhận vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời. Tuy nhiên khi đến địa bàn xã Tam Thanh đã bị lực lượng biên phòng Thanh Hóa phát hiện bắt giữ.



