Thanh Hóa: Khởi tố 1.075 vụ án, 2.860 bị can trong 6 tháng đầu năm

Tội phạm gia tăng, nhiều loại tội diễn biến phức tạp

Tại Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Vũ Xuân Thoan, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa, đã trình bày báo cáo về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2026.

Ông Vũ Xuân Thoan, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, song tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhiều loại tội có xu hướng gia tăng.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 1.075 vụ án với 2.860 bị can, tăng 132 vụ và 771 bị can so với cùng kỳ năm 2025.

Theo VKSND tỉnh, một số loại tội phạm có diễn biến đáng chú ý gồm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, các hành vi lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những con số đáng chú ý về tình hình tội phạm 6 tháng đầu năm 2026 Khởi tố 1.075 vụ án, 2.860 bị can (tăng 132 vụ, 771 bị can so với cùng kỳ năm 2025); tội phạm ma túy: 333 vụ, 656 bị can (tăng 189 vụ, 317 bị can); tội phạm về trật tự xã hội và trật tự quản lý hành chính: 463 vụ, 1.457 bị can (tăng 60 vụ, 599 bị can); tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường và xâm phạm sở hữu: 268 vụ, 692 bị can (tăng 20 vụ, 205 bị can).

Những con số trên không chỉ phản ánh sự gia tăng về số lượng vụ án mà còn cho thấy phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế và đô thị hóa.

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, tăng cường phòng ngừa vi phạm

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngành Kiểm sát tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an và Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; đồng thời chủ trì xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp liên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy tư pháp theo mô hình mới.

Chất lượng giải quyết án tiếp tục được nâng lên, nhất là đối với các vụ án tham nhũng, chức vụ; các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh theo dõi, chỉ đạo và các vụ án liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp.

Cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, ngành Kiểm sát chú trọng thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, góp phần bảo vệ tài sản nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, VKSND hai cấp không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, đồng thời nâng cao chất lượng các kháng nghị, kiến nghị nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát Thanh Hóa trong 6 tháng cuối năm 2026 Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường phối hợp giữa Công an - Viện kiểm sát - Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm sát; nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật; tăng cường phòng ngừa tội phạm trong thanh, thiếu niên thông qua sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh lĩnh vực hình sự, tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh cũng tiếp tục gia tăng. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, số vụ việc dân sự mới thụ lý tăng 28,1%, chủ yếu liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản, thừa kế, hôn nhân và gia đình. Nguyên nhân xuất phát từ quá trình đô thị hóa, giá đất tăng, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như những tác động xã hội như lao động xa nhà, mâu thuẫn gia đình và bạo lực gia đình.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

VKSND tỉnh Thanh Hóa cũng kiến nghị tăng cường giám sát công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; siết chặt quản lý dược phẩm, thực phẩm chức năng, an toàn thực phẩm; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát.

Đối với thanh, thiếu niên, ngành Kiểm sát đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được kỳ vọng sẽ góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công lý và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.