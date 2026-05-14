Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg ma túy

Thứ Năm, 20:52, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau thời gian điều tra, Công an Thanh Hóa phối hợp Công an Hủa Phăn (Lào) triệt phá 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu 23,4 kg ma túy cùng tiền chất. Các đối tượng dùng xe khách, shipper vận chuyển từ Tam giác vàng, Viêng Chăn về Hủa Phăn rồi đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Thông qua công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy, sau một thời gian dài điều tra, ngày 06/5/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã phối hợp đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 23,4 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại.

Ma túy tổng hợp và heroin thu giữ trong vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Ma túy tổng hợp và heroin thu giữ trong vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Tang vật thu giữ gồm: trên 26.000 viên ma túy tổng hợp, 2,5 bánh heroin, 3,1 kg ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 4,5 kg lá Ka-thom có chứa chất ma túy (methamphetamine), 12 kg tiền chất dùng để sản xuất heroin (tổng trọng lượng 23,4 kg) cùng 1 khẩu súng kíp.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng các loại hình vận tải như xe khách, dịch vụ chuyển phát để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng và thủ đô Viêng Chăn về địa bàn tỉnh Hủa Phăn, sau đó tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Quá trình hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Việc triệt phá thành công các đường dây trên là kết quả của cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng và xác lập chuyên án chung đấu tranh xuyên biên giới.

Nước vui, lá Ka-thom và tang vật thu giữ trong vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Nước vui, lá Ka-thom và tang vật thu giữ trong vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Từ tháng 9/2025 đến nay, thông qua phối hợp, lực lượng Công an hai tỉnh đã phát hiện 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia; đấu tranh 14 vụ, bắt giữ 19 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ bên ngoài, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc trên khu vực biên giới. Qua đó, tiếp tục khẳng định tính hiệu quả của mô hình “phòng tuyến ba lớp” mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện, tạo thế trận liên hoàn từ cơ sở, tuyến biên giới đến ngoại biên.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, ngày 13/5/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và hiệu quả trong công tác phối hợp quốc tế đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Lê Hải/VOV.VN
Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên
VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa liên tiếp đấu tranh, triệt phá các vụ việc liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hàng trăm gram heroin cùng nhiều viên ma túy tổng hợp.

Triệt phá điểm sử dụng ma túy có nhiều người nước ngoài tham gia

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra căn nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng, phường Ngũ Hành Sơn phát hiện 7 người quốc tịch Trung Quốc cùng 2 công dân Việt Nam có dấu hiệu liên quan hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

